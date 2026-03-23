Choque político por el viaje de Prohens al Caribe en plena crisis por la guerra de Irán: "Hay desesperación e infantilismo"

El viaje institucional de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a República Dominicana y Puerto Rico ha irrumpido en el debate político balear en un momento de máxima incertidumbre económica por el impacto de la guerra en Irán. Lo que en otras circunstancias habría pasado como una agenda exterior más se ha convertido en un debate político sobre el liderazgo, la capacidad de reacción del Ejecutivo y el uso partidista de la crisis.

El Partido Popular ha cerrado filas en torno a la presidenta y ha optado por una defensa frontal. Su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha calificado de "ataques infantiles" las críticas de la izquierda y ha acusado a PSIB y MÉS de practicar "demagogia" y "política barata". El tono no ha sido menor: ha hablado incluso de "vergüenza ajena" ante lo que considera una estrategia basada en "la crítica fácil". Sagreras, además, ha introducido un elemento simbólico en la polémica sobre el vídeo de Prohens bailando bachata para defender que Baleares tiene una presidenta que "empatiza con la gente" frente a etapas anteriores del Govern que, ha insinuado, han tenido comportamientos menos ejemplares durante la pandemia, poniendo como ejemplo el caso del Hat Bar.

Más allá de la escaramuza retórica, el PP ha tratado de fijar una idea central: el Govern no se ha paralizado. Según Sagreras, el Ejecutivo ya ha empezado a trabajar en medidas complementarias a las aprobadas por el Gobierno de España tras el decreto estatal, insistiendo en que los viajes institucionales han formado parte de la normalidad de cualquier legislatura. En su lectura, las críticas han respondido más a la debilidad electoral de la izquierda que a una preocupación real por la gestión. "Hay desesperación e infantilismo por sus escasas posibilidades de tener unos buenos resultados electorales, incluso son conscientes de que no serán ni los segundos en las próximas elecciones", ha asegurado Sagreras.

Marga Prohens, hoy en un acto en la Casa Balear de Puerto Rico. / CAIB

La oposición, sin embargo, ha construido un relato diametralmente opuesto. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha denunciado la "paralización" del Govern y ha acusado al Ejecutivo de haber supeditado la acción política a la agenda de la presidenta. La imagen de una líder "que está bailando bachata" mientras la ciudadanía afronta la incertidumbre económica se ha convertido en el eje discursivo de la formación ecosoberanista.

Apesteguia ha ido más allá del reproche simbólico y ha situado el debate en términos de prioridades políticas. A su juicio, el Govern ha optado por esperar a que llegue Prohens para "hacerse la foto" con los agentes sociales y económicos al presentar las medidas en lugar de haber dado respuestas inmediatas a problemas que ya han golpeado a los ciudadanos: el encarecimiento del coste de la vida, la presión sobre la vivienda o la dificultad creciente para llegar a fin de mes. Frente a ello, MÉS ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas concretas como la ampliación del bono social térmico ante la subida de la electricidad, un fondo extraordinario destinado a los centros educativos para hacer frente a los costes derivados del aumento del precio de la energía o una ayuda de 200 euros por familia y por hijo, con una renta máxima de 58.000 euros, para conciliación.

El PSIB se ha movido en un terreno similar, aunque con un enfoque más institucional. Su portavoz, Iago Negueruela, ha reclamado al Govern que actúe de inmediato y ha instado a negociar con la oposición para aprobar un paquete de medidas sin esperar al regreso de Prohens. "La respuesta no puede esperar", ha insistido, cuestionando además la oportunidad de una agenda internacional que ha considerado "compleja de justificar" en el contexto actual.

El diagnóstico socialista ha introducido un elemento clave: el liderazgo. Negueruela ha sostenido que la ausencia de la presidenta ha provocado un vacío en la dirección política del Govern en un momento crítico. A su juicio, no se ha tratado solo de tomar medidas, sino de explicarlas y asumir la iniciativa política ante una ciudadanía que ya ha percibido los efectos de la crisis, incluso cuando algunas decisiones estatales como la contención del precio de los carburantes empiezan a tener efectos.

En el otro extremo del hemiciclo, Vox ha optado por rebajar la polémica y alinearse con el Ejecutivo. La portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha defendido la continuidad del viaje al considerar que las decisiones clave para paliar los efectos corresponden al Gobierno central. En su argumentación, el conflicto en Irán ha excedido las competencias autonómicas, por lo que considera correcto que la presidenta haya mantenido su agenda institucional. Al mismo tiempo, ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de utilizar el conflicto con fines políticos.

El choque trasciende el propio viaje de la presidenta. Lo que está en disputa es el relato sobre quién ha liderado la respuesta a la crisis. Para el PP y Vox, la clave ha estado en no sobreactuar y mantener la normalidad institucional mientras se articulan medidas. Para PSIB y MÉS, la ausencia de la presidenta ha simbolizado una falta de dirección en un momento que ha exigido rapidez, presencia y decisiones visibles, enfatizando en que un Govern no puede permitirse estar ausente cuando la incertidumbre económica ha empezado a instalarse en la vida cotidiana de los ciudadanos.