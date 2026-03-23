El aula hospitalaria Maria Antònia Pascual garantiza la continuidad educativa de los niños hospitalizados en Son Espases
El objetivo principal es que los niños sigan vinculados a la escuela y mantengan el contacto con el aprendizaje
El aula ha prestado servicio a 155 alumnos durante este curso
El aula hospitalaria Maria Antònia Pascual, ubicada en el Hospital Universitari de Son Espases, presta servicio a los niños y jóvenes que se encuentran hospitalizados. El objetivo es garantizar que mantengan el vínculo con la escuela y se sigan formando, minimizando el impacto emocional y académico que puede suponer una hospitalización.
De esta forma, los menores pueden continuar avanzando en sus tareas, mantener rutinas y sentirse acompañados durante su estancia. Además, se presta atención hospitalaria para aquellos niños y niñas que deban permanecer en su habitación, así como atención domicilaria para los que no pueden asistir a la escuela pero viven en su domicilio.
Durante este curso la escuela hospitalaria ha atendido a 155 alumnos. 75 de ellos han sido atendidos en el aula de salud mental y 25 en el aula de pediatría. En cuanto al Servicio de Atención Domiciliaria Educativa (SAED) ha prestado servicio a 13 niños en las Pitiusas, 13 en Menorca y 29 en Mallorca.
Cabe destacar que Menorca e Ibiza disponen de este servicio a domicilio, pero no de un aula hospitalaria, ya que los niños y jóvenes que requieren atención médica durante un período prolongado son trasladados a Mallorca.
Visita institucional
El conseller de Educació y Universitats, Antoni Vera, la consellera de Salut, Manuela García, y la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Neus Riera, han visitado hoy el aula hospitalaria Maria Antònia Pascual de Son Espases.
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