El aula hospitalaria Maria Antònia Pascual garantiza la continuidad educativa de los niños hospitalizados en Son Espases

El aula hospitalaria Maria Antònia Pascual, ubicada en el Hospital Universitari de Son Espases, presta servicio a los niños y jóvenes que se encuentran hospitalizados. El objetivo es garantizar que mantengan el vínculo con la escuela y se sigan formando, minimizando el impacto emocional y académico que puede suponer una hospitalización.

De esta forma, los menores pueden continuar avanzando en sus tareas, mantener rutinas y sentirse acompañados durante su estancia. Además, se presta atención hospitalaria para aquellos niños y niñas que deban permanecer en su habitación, así como atención domicilaria para los que no pueden asistir a la escuela pero viven en su domicilio.

Durante este curso la escuela hospitalaria ha atendido a 155 alumnos. 75 de ellos han sido atendidos en el aula de salud mental y 25 en el aula de pediatría. En cuanto al Servicio de Atención Domiciliaria Educativa (SAED) ha prestado servicio a 13 niños en las Pitiusas, 13 en Menorca y 29 en Mallorca.

Cabe destacar que Menorca e Ibiza disponen de este servicio a domicilio, pero no de un aula hospitalaria, ya que los niños y jóvenes que requieren atención médica durante un período prolongado son trasladados a Mallorca.

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Visita institucional

El conseller de Educació y Universitats, Antoni Vera, la consellera de Salut, Manuela García, y la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Neus Riera, han visitado hoy el aula hospitalaria Maria Antònia Pascual de Son Espases.