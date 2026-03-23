La asociación NNST/Autismo Mallorca invita a las familias a una jornada informativa sobre el autismo
El evento de NNST/Autismo Mallorca, que se celebrará el 4 de abril, ofrecerá talleres y bloques temáticos para fomentar un ambiente social y facilitar el intercambio de experiencias entre las familias
La asociación NNST/Autismo Mallorca celebrará en su sede, cerca del Casal de Barri de Joan Alcover, una jornada totalmente gratuita sobre el autismo. Este evento, que tendrá lugar el sábado 4 de abril, va dirigido a todas las famílias y demás interesados en comprender cómo funciona el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y los recursos que ofrece la institución para tratar este trastorno.
El evento tendrá lugar durante todo el día, en horario de 9:30 a 19 horas, donde los asistentes podrán aprender diferentes bloques temáticos centrados en el TEA, como el procesamiento sensorial, la diversidad de estilos comunicativos, la selectividad alimentaria y una participación comunitaria para compartir experiencias y resolver dudas. Asimismo, también se realizarán talleres tanto para adultos como para niños para fomentar la participación de las familias y facilitar un ambiente social y concliador entre los integrantes.
Con esta iniciativa, se pretende crear un espacio accesible para todas las famílias que quieran asistir y busquen aprender y compartir sus vivencias con los demás, para avanzar hacia una sociedad más abierta e inclusiva.
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