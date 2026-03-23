Dr. Brotons: «Una revisión digestiva es clave a partir de los 50 años: previene el cáncer y otras enfermedades»

Si tienes más de 50 años,o antecedentes familiares, aunque te encuentres bien y no notes nada raro en tu organismo, es importante revisar tu salud digestiva. Muchos problemas, incluido el cáncer de colon, pueden empezar sin dar síntomas. En Juaneda Hospitales ponemos a tu disposición la posibilidad de una revisión digestiva personal.

En la nueva Sala de Endoscopia de Clínica Juaneda contamos con la última tecnología avanzada y un equipo especializado en aparato digestivo, dirigido por el Dr. Álvaro Brotons, para realizar estas pruebas con seguridad y precisión. Una revisión a tiempo puede marcar la diferencia y darte tranquilidad.

Detección precoz del cáncer de colon

Con esta Unidad, el Servicio de Aparato Digestivo de Juaneda Hospitales da un muy importante paso adelante en la lucha contra enfermedades como el cáncer de colon, una patología muy prevalente en nuestra sociedad: Es el tercer cáncer más frecuente en el mundo y el segundo como causante de mortalidad.

«Dado que su incidencia es muy alta —explica el Dr. Brotons—, la mejor manera de combatirlo es detectarlo precozmente. La supervivencia del cáncer de colon cambia de manera considerable si se diagnostica en una fase precoz, donde el 95% se curan, sin recaída a los 5 años. La endoscopia es el método para diagnosticar lo antes posible».

El Dr. Álvaro Brotons junto al sistema avanzado de guardado de endoscopias. / Juaneda Hospitales

Los grupos de riesgo de cáncer de colon son, en primer lugar, las personas mayores de 50 años, porque se ha visto que es mucho más prevalente a partir de ese momento de la vida, así como en quienes tengan o una historia familiar de cáncer de colon o antecedentes de pólipos de colon u otras enfermedades que aumenten el riesgo.

El Dr. Brotons destaca la importancia de tener en cuenta todos los factores de riesgo: «En este caso, aunque no es muy frecuente, la enfermedad inflamatoria intestinal puede conllevar más riesgo de desarrollar cáncer de colon. En cualquier caso hay que tener en cuenta que el cáncer de colon, en su fase inicial, no da síntomas».

Personas mayores de 50 años: la importancia del estudio endoscópico

«Por lo tanto, —añade— hay que buscar diagnosticarlo lo antes posible. Por eso se ofrece a las personas entre los 50 y los 75 años, que de alguna manera busquen descartar un cáncer de colon, hacerse un estudio endoscópico, o bien de sangre oculta en heces, para poder recomendar una colonoscopia, o solicitarla directamente».

Si bien el cáncer de colon es la enfermedad oncológica más prevalente, el cáncer de páncreas es un problema grave, que aunque no es muy frecuente, tiene demasiada veces un mal pronóstico y su mortalidad es alta «por lo que tenemos que buscar la manera de diagnosticarlo lo antes posible», destaca el especialista.

Tratamientos para enfermedades digestivas frecuentes

Con ese objetivo, «desde el Servicio de Aparato Digestivo de Clínica Juaneda, ofrecemos diferentes técnicas diagnósticas y un equipo multidisciplinar que permita tratarlo, con cirujanos y oncólogos, a la espera de los avances de los nuevos tratamientos antitumorales», explica el especialista. Y añade, lanzando un mensaje positivo:

«El paciente debe afrontar también otras enfermedades digestivas con optimismo y sin resignarse a sufrir “achaques”: Existen muchos problemas digestivos muy prevalentes en la población, que tienen solución. Se pueden dar tratamientos que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes ante enfermedades muy frecuentes».

El Dr. Álvaro Brotons en la sala previa a las pruebas, donde se monitoriza a los pacientes. / Juaneda Hospitales

Son casos como «el reflujo gastroesofágico, que sufre casi el 30% de la población, o el colon irritable, una patología muy frecuente que da muchas molestias. Existen soluciones para estas enfermedades que mejoran mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. También para el hígado graso, muy asociado a la obesidad.

Soluciones que mejoran la calidad de vida

«Son enfermedades del siglo XXI —continúa el especialista— que también tienen el riesgo añadido de evolucionar a problemas más graves, por lo tanto, hay que buscar soluciones. Existen tratamientos médicos, tratamientos dietéticos, incluso tratamientos endoscópicos o quirúrgicos para la obesidad, para mejorar en salud y reducir riesgos».

El Dr. Álvaro Brotons en la sala de reanimación de la Unidad de Ensdoscopia. / Juaneda Hospitales

«Molestias digestivas muy frecuentes, como la acidez, la hinchazón abdominal, la diarrea, se pueden solucionar de una manera sencilla. En esos y otros casos, aunque no sean graves, recomiendo acudir a nuestro Servicio de Aparato Digestivo donde buscaremos una solución que mejore la calidad de vida del paciente», concluye el Dr. Brotons.

Las personas interesadas en acceder a estas pruebas pueden hacerlo solicitando una cita al 97128000, a través de la app Juaneda Contigo o de la página web www.juaneda.es.