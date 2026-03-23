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La Aemet avisa de un descenso de temperaturas en Mallorca: cota de nieve a 800 metros

Después de unos días de sol, Mallorca experimentará un cambio radical a partir del jueves, con un descenso térmico y la llegada de precipitaciones

La Aemet avisa de un descenso de temperaturas en Mallorca: cota de nieve a 800 metros

La Aemet avisa de un descenso de temperaturas en Mallorca: cota de nieve a 800 metros / María José López - Europa Press

Daniel Hidalgo

Duna Márquez

Palma

Mallorca arranca la semana esquivando los efectos de la borrasca Therese. Mientras gran parte de Canarias se encuentra en alerta naranja por fuertes lluvias, Baleares afronta un lunes con cielos poco nubosos sin descartar algún chubasco ocasional y con las temperaturas diurnas sufriendo con pocos cambios y las nocturnas en ascenso.

Para el martes y el miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene las buenas previsiones para Mallorca, con cielos poco nubosos, algún banco de niebla matinal y con el aumento de las temperaturas en la isla.

Las imágenes de la niebla en Mallorca

Las imágenes de la niebla en Mallorca / -

Descenso de temperaturas en Mallorca

El jueves 26 de marzo se espera un cambio de tiempo en Baleares. La Aemet ha avisado de un descenso notable de las temperaturas a partir de este día, con sensación invernal y heladas en zonas altas y de montaña. En Mallorca también se esperan cielos nubosos con precipitaciones y viento moderado a fuerte de componente norte.

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Cota de nieve entre 800 y 100 metros en Mallorca

En la previsión semanal, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para el viernes los cielos nubosos con precipitaciones, pero con menos probabilidad de lluvia, y para el sábado y domingo avisa de precipitaciones con cota de nieve entre los 800 y 1000 metros y con rachas de viento muy fuertes en Baleares.

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