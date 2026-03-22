La guerra de Irán frena la demanda de viviendas de lujo en Mallorca

El mercado inmobiliario mallorquín de lujo va a verse notablemente afectado por el impacto de la guerra de Irán, con un apreciable frenazo a corto plazo en la demanda procedente de países europeos, y muy especialmente de la alemana que protagoniza alrededor de un 40% de las operaciones realizadas por extranjeros en la isla, según se pone de relieve desde las empresas especializadas en este segmento de la vivienda. Este previsible parón en las compras puede llegar a ser muy notable dependiendo de la duración del conflicto, y en cualquier caso se advierte que no va a ser compensado por la llegada de compradores desde países árabes, que aunque pueda crecer, se califica de «residual».

El presidente de la asociación de inmobiliarias nacionales e internacionales de las islas (ABINI), Daniel Arenas, confirma estas previsiones por parte del sector. Recuerda que la demanda de viviendas de alto nivel de Mallorca está actualmente muy centrada en inmuebles cuyo precio se mueve entre los dos y los siete millones de euros, aunque puedan registrarse también operaciones de mayor valor, y con un prototipo de cliente muy mayoritario, como es el de los empresarios, especialmente alemanes.

Daniel Arenas, presidente de ABINI / B. Ramón

Preocupados por sus empresas

«En el actual contexto de incertidumbre, con previsión de crecimiento de la inflación que puede llevar a elevar los tipos de interés, estos posibles compradores están ahora mucho más preocupados en proteger sus negocios que en comprar una casa en Mallorca», reconoce Arenas, que apunta que sin renunciar a adquirir en el futuro un inmueble en la isla, lo que previsiblemente van a hacer es aplazar cualquier decisión en relación con este tema hasta que se aclare la situación económica.

El presidente de ABINI recuerda además que estas personas «no tienen cinco millones de euros en un cajón, sino en inversiones en Bolsa o inmobiliarias, de las que ahora no es un buen momento para retirarse, sino que se va a esperar a que recuperen su valor».

Reconoce que puede haber propietarios de inmuebles en zonas próximas al conflicto bélico que se replanteen su ubicación y apuesten por un traslado a Europa, pero en este aspecto advierte de dos factores. Uno es que algunos cuentan con inmuebles en esos países que deben de vender para sustituirlos por otros en zonas más seguras «y a ver quién se los va a comprar ahora».

Y el segundo es que Mallorca no es un destino preferido para este tipo de compradores, que en el caso de España se decantan más por puntos como Ibiza o Marbella, y fuera de nuestras fronteras por el sur de Francia, Mónaco o Portugal.

Las inmobiliarias piden "cordura" a la hora de estimar el valor de una vivienda de lujo en la isla / B. Ramón

Euforia «injustificada»

El problema, según se señala desde algunas inmobiliarias especializadas en este tipo de producto, es que entre algunos propietarios de residencias de alto nivel de la isla se ha desatado una euforia que no se duda de calificar de «injustificada» ante algunas opiniones que apuntan un aumento de la demanda desde países como Kuwait, y están llamando a estos intermediarios para que eleven el precio de sus bienes o los alquileres que cobran por ellos pensando que va a producirse una avalancha de clientes árabes.

Por ello, Arenas hace un «llamamiento a la cordura», y advierte que el efecto de la guerra en Mallorca previsiblemente será el contrario, es decir, un frenazo en la demanda.