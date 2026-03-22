Tirme gestiona els llots de les depuradores d’aigües residuals de Mallorca
Tirme completa el cercle del cicle de l’aigua aprofitant els recursos energètics dels residus sòlids
El tractament d’aigües residuals consisteix en una sèrie de processos físics, químics i biològics que tenen com objectiu eliminar els contaminants de l’aigua generada pel consum humà. En aquest procés de tractament es produeix aigua depurada i un residu sòlid que anomenem llot. Aquests llots contenen una elevada càrrega orgànica i requereixen de tractaments finalistes que aprofitin els seus recursos energètics y/o agronòmics del residu.
Es per això que Tirme, dins el marc de la concessió administrativa que té amb el Consell de Mallorca, s’encarrega del tractament final de tots els llots de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Mallorca, transformant aquests residus en recursos (energia i compost), completem el cercle d’aquesta matèria orgànica.
La nostra illa compta amb tres sistemes per al tractament dels llots d’EDAR, el compostatge, la metanització i l’assecatge solar
El compostatge
El compostatge de llots d’EDAR és un procés biològic on es mescla els llots d’EDAR i els residus vegetals per tal d’aconseguir una barreja òptima per als microorganismes que són capaços de degradar la matèria orgànica que contenen aquests residus. La descomposició de la matèria orgànica es produeix de forma natural, amb presència d’oxigen i a elevades temperatures (al voltant dels 60 -70 graus). El procés permet la destrucció de gèrmens, paràsits i les males herbes i obté un producte final anomenat compost, susceptible de ser utilitzat com a esmena orgànica per al sòl.
El compost és capaç de millorar les propietats i les característiques físiques, químiques i biològiques de la terra. S’utilitza principalment per millorar el contingut en matèria orgànica del sòl, a més de l’activitat química i microbiològica dels seus components.
Els beneficis per al sòl derivats de la seva aplicació són els següents:
- Proporcionar matèria orgànica.
- Garantir l’absència de llavors de males herbes.
- Evitar la fumigació estalviant-hi temps de dedicació.
- Estalviar l’aplicació massiva d’adobs químics.
- Conservar la humitat del terreny, que té com objectiu disminuir la necessitat de reg.
Mallorca compta amb plantes de compostatge situades als termes municipals de Marratxí, Calvià i Felanitx per poder tractar els llots d’EDAR.
La metanització
La planta de metanització tracta la FORM procedent de la recollida selectiva, els llots de diverses depuradores sense digestió anaeròbia i les entrades de productes caducats o fora d’especificació (llets, pinyolada, sucs, etc.). La metanització és un procés natural amb absència d’oxigen que anomenem digestió anaeròbia. El procés de metanització genera biogàs que permet la producció d’energia 100% renovable i un residu, anomenat digestat, semblant a un llot, que es tracta finalment a la planta de compostatge.
L’assecatge solar
La Planta d’Assecat Solar s’ha dissenyat per al tractament de llots digerits i no digerits, amb un contingut de matèria seca superior al 25% i per a l’obtenció d’un producte final (llot sec) amb un percentatge de matèria seca entre el 65% i el 80%. A la planta d’assecatge solar es tracten anualment al voltant de 40.000 tones de llots que, després del procés, acaben en unes 17.000 tones de llots secs. Al final d’aquest procés, el llot ha aconseguit la sequedat adequada per ser aprofitat a la planta de valorització energètica.
A Tirme, gràcies al grau de desenvolupament tecnològic i a la seva experiència en gestió de residus, s’aconsegueix donar un valor afegit als llots de les estacions depuradores aconseguint que un residu passi a ser un recurs, Així es tanca el cicle de l’aigua d’un forma ambientalment avançada i, d’aquesta forma, completem el cercle.
- Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- La nevada más intensa del año en Mallorca impulsa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
- Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados
- Deniegan la pensión de viudedad a un hombre que convivió quince años con su pareja en Baleares
- El Ib-Salut lanza EspaiSalut: una nueva ‘app’ para llevar la tarjeta sanitaria en el móvil, pedir cita o consultar informes médicos
- El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear