La subida del precio del combustible afecta las autoescuelas de Mallorca: "Hay una cláusula que establece que si aumentan los costes de los suministros, podemos a subir las tarifas"

La subida del precio del combustible a causa del cierre del estrecho de Ormuz porpor el inicio del ataque de Estado Unidos a Irán afecta a todos los usuarios del transporte. Sea cual sea su vehículo, los conductores que acuden a repostar a las gasolineras ya denuncian subidas de hasta un 8% del coste del carburante en apenas un par de semanas.

Además de a los usuarios, la subida ha afectado a negocios que necesitan combustible. Es el caso de las autoescuelas que requieren este recurso para poder enseñar a sus alumnos a conducir. Ante esta situación, los responsables de los centros desconocen si podrán mantener los precios actuales y reconocen que si la situación sigue tal y como está o aumenta aun más el coste del gasóleo se verán "obligados" a subir el precio de las clases prácticas.

La presidenta de la Asociación Balear de Autoescuelas, Joana Ribas, asegura que "se ha notado muchísimo". "Tenemos un depósito de 2.000 litros que de una semana a otra ha subido casi 900 euros", explica. Este aumento podría incrementar las tarifas de las autoescuelas y, de hecho, debería hacerlo si la situación se prolonga: "Hay una cláusula que establece que si aumenta el coste de alguno de los suministros, pueden y, nos veremos obligados, a aumentar el precio de las clases".

En la misma línea argumenta que durante estos años "han subido muchísimo los costes" y lamenta que "siempre acaba pagando el mismo".

Asimismo, la autoescuela Miguel Kalet comenta que al aumento del precio del combustible les ha afectado "como a todo el mundo". Desde la autoescuela Taronja i Blau señalan que "ya se ha notado ", sin embargo están a la espera de "si aumentará, bajará o se mantendrá" para la modificación de los precios de las clases: "Veremos hasta donde llega".

Por otro lado, la autoescuela Illes admite aún "no haber percibido" cambios significativos.

La misma situación en Ibiza

En Ibiza la tesitura es similar, la Autoescuela Residencial lo explica de la siguiente manera: "Afectar nos está afectando bastante. Con las tarifas que teníamos antes llenábamos combustible cada cierto tiempo y ahora estamos necesitando repostajes más a menudo". Este hecho, "supone menos beneficios". Además, están "seguros" de que esto hará variar los precios: "Estamos muy al límite de la temporada y ahora con la guerra... Terminará de subir por la excusa de que viene el verano. Se va a hacer la bola más grande, seguro". Por el momento lo están "pudiendo llevar", pero señalan que cuando saquen los resultados económicos de la temporada conocerán la realidad: "Sabremos el nivel de afectación que tenemos".

Desde Autoescuela Pitiusas confirman que la subida también les afecta porque "hay que repostar antes y encima es más caro". Esto se notará "más aún" en los precios: "Nosotros ya los hemos subido, pero cada vez se va poniendo todo más y más alto". Mantienen que es "insostenible", sobre todo en lo que respecta a las prácticas de los alumnos: "Hace dos años podíamos ofrecer la clase práctica a 30 euros, ahora cuestan unos 37 euros".

La dirección de la Autoescuela Sant Antonio apunta que la subida "claro" que les ha afectado: "La verdad es que es un poco complicado, sobre todo nosotros, que también tenemos un montón de vehículos y algunos pesados; lamentablemente, nos replanteamos el tema de si subir precios o no, aunque si esto se va a regularizar... Estamos un poco en la incertidumbre". Se encuentran por tanto a la espera de lo que decidan las Administraciones (el Gobierno central anunciará este viernes un conjunto de medidas para paliar los efectos de esta crisis en las empresas, pero prácticamente no han trascendido detalles), pero de momento "no hemos subido nada", finalizan. "Aunque es una posibilidad", reconocen.

En Autoescuela del Mar explican que la subida la notaron "desde el inicio" del conflicto armado, cuando empezó a subir la gasolina, "hace una semana o así". Se temen que el incremento en el coste de los combustibles "vaya a más", tal y como apuntan las noticias. "Las clases las tenemos igual, pero si sube mucho más me comentó mi jefe que habría que subirlas, pero de momento todo sigue igual", mantiene la empleada de la autoescuela. Solo se ven damnificados, añade, los beneficios de la autoescuela por el momento.

La Autoescuela Bahía, cuyo propietario también tiene la gasolinera de Sant Rafael, es la única que no prevé pérdidas ni cambios de tarifa para sus alumnos, dado que su gasolinera tampoco se ha visto perjudicada por la falta o el incremento del coste del combustible. "Al final es algo que necesitamos y sería muy complicado si no llegara", advierte no obstante.