La llegada de trabajadores de otras comunidades a Baleares se desploma un 20% en diez años por la crisis de la vivienda

El coste de la vida, el precio desorbitado de la vivienda y el estancamiento de los salarios convierten a las Baleares en un lugar menos deseado que hace diez años. Esta sensación, compartida por propios y ajenos, se materializa en el descenso de trabajadores que vienen de otras comunidades autónomas y el ascenso del éxodo laboral de los residentes isleños.

Los datos, ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el informe Movilidad geográfica de la contratación en España en 2025, reflejan que la llegada de trabajadores de otras comunidades ha disminuido un 20% en diez años. Llegaron 65.853 personas en 2025 frente a las 81.959 de 2016. Mientras tanto, los baleares también se marchan del archipiélago: en 2016 se trasladaron 33.935 y en 2025 casi 10.000 más (43.400).

Aun así, el saldo de trabajadores es positivo, 22.453 personas, aunque moderado respecto a años anteriores. Continúan llegando más de los que se marchan, cómo ha ocurrido históricamente según el mismo informe.

Sectores y grupos ocupacionales

En cuánto a los grupos ocupacionales que más trabajadores pierden en 2025 son los relacionados con el sector agrícola, ganadero y pesquero, junto con los profesionales científicos e intelectuales. El primero de ellos sufre un saldo negativo de 27 personas y el segundo de 400. Cuestiones que podrían explicarse por la insuficiente superficie de la tierra y un modelo dependiente del exterior en el primer caso, y el segundo podría sintetizarse en la fuga de talentos que padece el territorio.

Por otro lado, Baleares demanda personal de restauración para ofrecer servicios. En el último año entraron 23.360 personas de este grupo. También destacan los trabajadores de las industrias manufactureras y de la construcción (6.064), así cómo las ocupaciones elementales (16.197).

En general, los sectores económicos con mayor pérdida de trabajadores son la agricultura, con un saldo negativo de 2.581 trabajadores, y la industria, en la que se han marchado 605 más de los que han llegado. La construcción y los servicios acumulan saldos positivos, 5.097 y 20.542 respectivamente.

Baleares es la segunda comunidad con mayor saldo positivo

Pese a que se van más trabajadores y vienen menos que hace diez años, Baleares continúa siendo una de las pocas comunidades con saldo positivo de contratos de movilidad interautonómica. De hecho, es la segunda comunidad con mayor número positivo, con 22.453 trabajadores. Situada solo por debajo de Madrid, que supera con creces al resto de comunidades (204.504).

Las islas han mantenido esta tendencia durante los últimos diez años, interrumpida únicamente en 2020 y 2021 cuando el saldo resultó negativo como consecuencia de los efectos económicos y demográficos de la pandemia.

Las principales comunidades de procedencia son Andalucía (18.432), Cataluña (11.847), Madrid (9.061), Comunidad Valenciana (8.052) y Canarias (3.525). Curiosamente las comunidades de destino son las mismas, pero en distinto orden, siendo Cataluña (11.827) y Madrid (8.758) los destino preferidos, seguidos por Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.

Asimismo la primera ciudad, tanto de destino como de procedencia, es Barcelona. Le suceden Madrid y Valencia. Otras ciudades de procedencia son Sevilla y Cádiz, mientras que Málaga y las Palmas son las direcciones elegidas para abandonar el archipiélago.

Más allá de España

Los traslados de la población balear no solo han sido entre comunidades, otros han optado por marchar fuera de España. Según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), elaborado por el INE, el número de Baleares residentes en el extranjero se ha incrementado en más de mil en los últimos tres años, hasta alcanzar las 13.007 personas.

Esta tendencia es aún más significativa cuando se compara con las cifras de hace una década, puesto que el aumento ha sido de un 54%. La cifra se situaba en 8.442 personas, esto implica que 4.565 personas han cambiado su residencia al extranjero en estos años.

Aunque Europa sigue concentrando la mayor parte de este flujo migratorio (8.657), América concentra gran parte de residentes procedentes de Baleares, concretamente Argentina (939). Por otro lado, las cifras en Asia (421), África (170) y Oceanía continúan siendo bajas (120).

Por países, Francia concentra el mayor número de ciudadanos baleares con 1.888 residentes, seguida de Alemania, Suiza y Reino Unido. Emiratos Árabes Unidos recibe al mayor número de Asia con 127 residentes y la gran mayoría de población balear en Oceanía se concentra en Australia (109).

Sin embargo, el saldo poblacional vuelve a resultar positivo, puesto que han llegado muchas más personas a las islas de las que han marchado. Cada vecino español que abandona Palma es sustituido por cuatro extranjeros. En los últimos 4 años, la ciudad ha perdido más de 5.000 personas nacidas en España mientras que ha ganado casi 20.000 foráneos, según el Censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual no hace distinción entre gente nacida en la península y Baleares.