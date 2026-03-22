Petra Mut: «Tenemos la amenaza de un paro del transporte de mercancías balear»

La gerente de la Federación Empresarial Balear de Transportes está participando en los contactos que los diferentes sectores del transporte están manteniendo con las Administraciones públicas para paliar en lo posible el impacto que la guerra de Irán y el encarecimiento de los carburantes está teniendo en esta actividad, con la advertencia de que el coste para Baleares, como territorio insular, va a ser muy superior al del resto de comunidades autónomas.

Un economista afirmó recientemente que en la crisis actual derivada de la guerra de Irán ‘el transporte es la escalera por la que va a subir la inflación’. ¿Qué impacto puede producirse en una región con un coste de la vida tan tensionado por factores como el de la vivienda?

El impacto en el transporte va a ser bastante fuerte, y previamente ya habíamos advertido que somos un sector con problemas debido al aumento de los fletes y de las tasas comunitarias. Consecuente, el aumento de todos estos costes se va a notar en la cesta de la compra, en servicios turísticos y en general en toda la sociedad con un alza de la inflación.

¿Han estimado cuánto tiene que durar el conflicto bélico para que estos problemas alcancen nieves especialmente graves?

Este conflicto se está alargando y genera incertidumbre, que es el estado que el humano tolera menos, porque no permite planificar, ni prever el funcionamiento de las empresas. Este escenario ahora mismo es catastrófico para ellas. Y aunque en un principio se esperaba que tuviera una duración de pocos días, se está alargando. El impacto ha llegado muy fuerte en poco tiempo, pero aunque ahora se acabara la guerra, su retroceso va a ser mucho más lento.

Transporte de mercancías

¿Qué efectos se van a registrar en el transporte de mercancías del que dependemos extraordinariamente, al sumarse el encarecimiento de su traslado por carretera al de las navieras para que los camiones lleguen por mar hasta las islas?

La particularidad de Baleares es que esta situación se agrava extraordinariamente porque dependemos totalmente del transporte marítimo para la llegada de mercancías. El transportista no solo tiene que estar planificando con el encarecimiento de sus costes, que con la subida del combustible han pasado de un 30% o 35% a casi un 50%, sino además con el incremento que le van a aplicar las navieras. Desde que se inició el conflicto bélico ya hemos recibido dos cartitas de aviso. A los pocos días nos notificaron un encarecimiento por las consecuencias de la crisis, y esta semana han vuelto a advertirnos de que se habían quedado cortos y que la repercusión será todavía mayor. Estamos inflando el globo, y cualquiera que viaje a la península verá la diferencia en una misma marca con los precios de aquí. No quiero asustar, pero lo que está sucediendo nos va a perjudicar mucho.

Mut subraya la situación límite del transporte de mercancías / B. Ramón

El transporte genera un efecto dominó, porque hay que traer el material para la construcción, el género para el comercio, los suministros para la restauración y los hoteles...

Va a repercutir en todo. Por eso estamos pidiendo que se evite ese efecto dominó con las ayudas que las Administraciones puedan dar. Es esencial y estratégico actuar sobre el sector del transporte antes que sobre ningún otro.

Lo ha apuntado. ¿La insularidad va a hacer que los baleares paguemos esta crisis todavía más cara?

Totalmente. Somos la autonomía donde el combustible es más caro, y ya partíamos una o dos casillas por delante. Encima el traer todo en naviera supone un doble coste.

En el caso del transporte de mercancías llueve sobre mojado tras una reciente sentencia que considera que el tiempo en el que el conductor del camión permanece en el barco debe de ser compensado.

En cada junta directiva aparece un funeral. Estamos totalmente tensionados, es un sector que va a explotar y yo aviso. Esta sentencia enfrenta la normativa laboral y la de transportes. La primera establece que un conductor puede descansar en un barco si se cumplen unas condiciones como tener camarote. Pero la sentencia considera que no está disponiendo de ese tiempo como quiere y que es de presencia en la empresa y se tiene que pagar. Las empresas pagan aunque encarece los costes, pero no se pueden hacer más de 20 horas de presencia a la semana, que son tres trayectos entre Palma y Barcelona. No tenemos bastantes conductores para organizar así los turnos, y tenemos la amenaza de una sanción. Es un problema muy serio que estamos abordando con los ministerios de Trabajo y de Transportes, porque esta situación nos obliga a vulnerar la legislación laboral.

Dice que el sector está a punto de explotar. ¿Está avisando de un posible conflicto como una parada de su actividad?

La cosa está así. Ahora veremos el escenario dentro de algunos días, pero si no hay movimientos, a esta gente no la frenamos más. Hay presión. Ezequiel (Horrach, presidente de la asociación balear de transporte de mercancías) y yo tenemos la amenaza de que se produzca un paro de las empresas. Han llegado hasta aquí al límite.

Transporte turístico

El impacto de la crisis alcanza también al sector turístico por la vía del transporte discrecional.

Correcto. El problema para las empresas de autocares es que se ven obligadas a absorber todo el impacto del aumento de costes porque la mayoría tiene contratos firmados de carácter anual con los tour operadores. Si no se ha puesto una cláusula específica, y no es lo habitual, no se puede repercutir el aumento de los costes. Por eso hemos pedido que se doten ayudas también para este sector, ya que la última vez que se dieron por el Govern solo se pensó en mercancías. A día de hoy llenar el depósito de gasoil más adblue en un autocar de 55 plazas casi vale 300 euros más y sigue subiendo. Son más de cinco euros por pasajero de aumento.

¿Esto supone una amenaza para la viabilidad de algunas de estas empresas?

Esperamos tener ayudas y evaluaremos. Confiamos en que no nos dejarán solos, pero la situación de las empresas está muy tensionada.

Se pronostica un encarecimiento de las excursiones escolares / B. Ramón

Estas flotas de autocares se dedican también al transporte escolar. ¿Puede verse afectado?

Confiamos en que la conselleria de Educación acepte revisar sus condiciones, pero hay tanta incertidumbre... Espero que exista la voluntad de hacerlo, porque el transporte escolar se hace por un precio mínimo, básicamente para que los trabajadores fijos de las empresas puedan seguir trabajando fuera de la temporada turística, pero dinero no se gana.

¿Sí van a subir los precios en las excursiones para los niños?

Ahí me sabe mal, pero los costes se han disparado desde la guerra de Ucrania. Sabemos que los colegios se quejan, pero este año los precios van a subir porque las empresas no son hermanas de la caridad y no pueden perder dinero.

En Mallorca los coches de alquiler tienen un peso considerable en la movilidad de los turistas. ¿Cuál es su situación?.

Ya lo analizamos hace pocos días con la federación nacional y aquí no hay una preocupación excesiva porque lo que podría encarecerse para ellos es el precio del vehículo, pero la mayoría ya se habían dotado de la flota necesaria. Y no creemos que se reduzca el número de turistas que alquilan coches.

Sector del taxi

Los taxis dependen de unas tarifas que fijan las Administraciones, que no siempre son ágiles a la hora de hacerlo. ¿En que situación se quedan ante esta crisis?

El hecho de que el Govern creara una tarifa única nos ha venido bien. La Dirección General de Transportes ya tiene los estudios sobre la mesa y será fácil actualizarla. Lo hemos comentado con ellos y si esto se alarga hay predisposición a revisar esa tarifa única. Inicialmente no había intención de hacerlo este año, pero son conscientes de que la situación ha cambiado. Nos ha beneficiado la posibilidad de no depender de cada ayuntamiento, que hubiese sido mucho más complejo. Cuando la competencia es municipal es un guirigay porque cada ayuntamiento trabaja a un ritmo diferente y cada uno hace lo que quiere.

En el sector del taxi se vive un descontento con algunos aspectos del nuevo reglamento que ha sido aprobado hace un mes por el Govern, más apreciable en la asociación vinculada a la FEBT que a la de la patronal PIMEM.

Este reglamento tuvo un proceso consultivo muy largo, y hubo algún fallo en las organizaciones de taxistas que no detectaron aspectos que no les iban bien. Cuando se dieron cuenta, llegaron tarde. Es verdad que hay cuestiones que les afectan mucho y están enfadados, como tener que transferir su licencia antes de tres meses desde que se jubilan, porque muchos seguían explotando el vehículo. PIMEM acepta la medida si se amplía este plazo, pero la nuestra no y es una línea roja que no se quiere rebasar. Modificar un reglamento que no lleva ni 30 días aprobado es difícil.

También se considera que el reglamento no protege lo suficiente ante la posible entrada de vehículos de alquiler con conductor (VTC) de Uber.

El problema de Uber es que es una plataforma de VTC que comparte clientes con los taxistas, pero sin tener que cumplir las mismas condiciones. Uber puede poner la tarifa que quiera y un taxi no. El taxi tiene muchas más obligaciones. Pero con el reglamento es muy difícil garantizar que no se va a producir una entrada masiva de VTC, porque tiene que tener una consistencia jurídica. El Govern plantea ahora cambios pero a través de la modificación de la ley balear de transportes, lo que puede dar más fortaleza, pero no olvidemos que previsiblemente el tema llegará a los Tribunales.

El PSIB ha anunciado que apoyará en el Parlament las reivindicaciones de los taxistas y que votará a favor de los cambios junto al PP.

Esto es muy bonito (ríe). El transporte une incluso a estas fuerzas políticas. Eso demuestra la relevancia del sector.

¿Uber es realmente una amenaza tan seria para los taxis o el miedo está sobredimensionado?

El sector del taxi ve a Uber como una invasión, al trabajar para el mismo cliente con desigualdad de condiciones. ¿Miedo? Todos lo tenían en Madrid y en Barcelona, y al final han aterrizado. No sé lo que va a suceder aquí, pero mi punto de vista es que al final va a ser la demanda la que va a mandar.

¿Por qué los taxis de la FEBT han mostrado reticencias a que haya un área de prestación conjunta de toda la isla frente al apoyo que se ha dado desde PIMEM y la asociación de la part forana?

Piensan diferente. El presidente de nuestra asociación de taxistas, Antoni Bauzá, teme que sea un juego sin reglas mientras que Biel Moragues (PIMEM) defiende que es un instrumento para frenar los VTC. En líneas generales, es verdad que mejora la movilidad. Bauzá no se opone radicalmente.

¿Qué ayuda esperan del Govern balear ante el conflicto de Irán?

No nos han dicho qué ayudas darán hasta conocer las estatales, pero nos han asegurado que las habrá. Lo que les pedimos es lo mismo que tuvimos con la crisis de Ucrania para mercancías, pero también las queremos para el discrecional, taxis o VTC.

¿Y cómo valora las medidas aprobadas por el Gobierno central?

Cum