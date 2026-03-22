Las familias de Mallorca reclaman que el Govern controle que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local: «La medida no puede quedar en papel mojado»

"La medida es muy bonita, pero sin inspectores queda en papel mojado". La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPA) de Mallorca reclama a la conselleria de Educación un control férreo para garantizar que los comedores escolares incluyan un mínimo del 10% de producto local y un 10% de producto ecológico.

La conselleria ha sacado a licitación el servicio de comedores escolares para los cursos 2026/2027, 2027/2028 y 2028/2029, estableciendo en el contrato como requisito que los menús incluyan este mínimo de producto autóctono. La medida se enmarca en el acuerdo aprobado por el Consell de Govern el pasado mes de agosto para introducir criterios que prioricen el producto local en las licitaciones públicas, una demanda planteada por el sector primario.

Además, en los criterios de adjudicación se valorará que al menos un 15% de los alimentos utilizados sean de origen local y otro 15% de producción ecológica. Según el Govern, estos porcentajes superan los requisitos establecidos por el Gobierno central.

"Hemos luchado bastante para que salga adelante esta medida", aseguran desde la FAPA. La Federación de padres señala que siempre han defendido un aumento constante de producto local y ecológico, y que en esta licitación se les ha hecho caso parcialmente: "Ese 10% es un gran salto; antes era solo el 5%. Además, han establecido que se puede llegar hasta un 15% tanto de producto local como ecológico"

Producto ecológico local

Desde la federación destacan la importancia de que se reconozca el producto ecológico local: "Si viene de otra parte del mundo, lo ecológico se pierde por el camino. Hay que comer lo que da el campo; si es temporada de alcachofas, pues alcachofas".

Sobre la gestión de la licitación, critican que la simplificación de trámites no ha solucionado la falta de control: "Se ha hecho un trabajo técnico por parte de la conselleria para simplificar los trámites. En la anterior había que presentar muchos requisitos y aportar un proyecto educativo con todo lo que se iba a hacer. El problema es que la conselleria no tiene medios humanos para comprobar si se cumple; no envían inspectores porque no dan abasto".

Además, la FAPA añade la mala praxis de ciertas empresas, las cuales presentan "documentos espectaculares" pero que a la hora de la verdad fallan. Por eso insisten en la necesidad de inspección real: "Se necesitan inspectores para comprobar que se cumplen estas medidas. Sobre el papel es muy bonito, pero no hay inspectores. Se traslada la vigilancia a los centros educativos, donde ya hay quejas que se quedan en una pila de papeles y luego es imposible controlar si realmente se cumple".

Sin embargo, la federación de padres reconoce que, a pesar de todo, se ha avanzado: "Se ha trabajado para esta licitación. Es una mejora que se presenta como un avance, que no ha surgido de la nada, sino de un proceso de integración y aportaciones de toda la red. La otra cara es que, sin control, esto es papel mojado".

Los payeses de Mallorca, a favor de la medida

Predicar con el ejemplo, eso es lo que reclaman los payeses de Mallorca al Govern. Sebastià Ordinas, de Unió de Pagesos, asegura que esta medida es una reivindicación histórica que ha llevado mucha lucha: "Es un primer paso histórico". No obstante, advierten que la administración debería ir más allá y aplicar esta medida no solo a los comedores escolares, sino a toda la compra pública del Govern: "La administración debe dar ejemplo, y todos los concursos públicos deberían incluir un porcentaje mínimo de producto local, no solo en comedores escolares, sino también en la alimentación de hospitales, residencias, eventos del Govern..."

Para Ordinas, el problema de la agricultura de Mallorca no es productivo, sino comercial: "Un payés producirá lo que le digan siempre que tenga garantizada la venta del producto".

"Es una buena noticia, pero debemos seguir trabajando para consolidar y ampliar estos avances", dice Ordinas.

En la misma línea, Miquel Coll, de la Associació de Productors i Productores d’Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA), ve la medida de manera positiva y viable: "Consideramos que son medidas positivas, que esperamos que supongan cierta reactivación y favorezcan el consumo de producto local y ecológico". Además, Coll coincide con Unió de Pagesos al subrayar que la Administración debe predicar con el ejemplo: "Antes de crear una ley turística que obligue a consumir producto local, la comunidad autónoma es la que debe dar ejemplo, comprando producto local y sirviéndolo en los comedores".

La licitación prevé dar servicio a 62 centros educativos públicos —31 en Mallorca, tres en Menorca y 28 en Ibiza— y cuenta con un presupuesto base de más de 9,2 millones de euros. El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarse dos años más.

Entre los nuevos criterios también se incluyen cambios en la composición de los menús. Se establece la presencia diaria de fruta fresca, seis raciones mensuales de legumbres y pescado y se limita a dos días al mes el consumo de carne roja. Asimismo, se elimina la carne procesada y se prevé que la pasta y el arroz sean integrales, salvo cuando la receta no lo permita.