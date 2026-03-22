Conductores de Mallorca, sobre la rebaja del IVA de la gasolina: "El precio estaba por las nubes, algo se tenía que hacer"

El descuento en el precio de los carburantes ya está en marcha y en las gasolineras de Mallorca se nota. La rebaja del IVA de la gasolina y el gasóleo del 21% al 10%, aprobada por el Gobierno dentro del paquete de medidas para hacer frente al impacto económico del conflicto bélico en Oriente Medio, ha entrado en vigor hoy con un efecto inmediato: más movimiento en las estaciones de servicio, clientes preguntando si el nuevo precio ya estaba aplicado y una sensación bastante compartida entre los conductores de que, al menos esta vez, el alivio llega a tiempo.

La medida forma parte del plan extraordinario activado por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, que ha disparado la tensión en los mercados energéticos y, con ella, el precio de los carburantes. En apenas unas semanas, el coste de llenar el depósito se había convertido otra vez en una preocupación diaria para miles de familias, autónomos y trabajadores que dependen del coche para ir y venir del trabajo.

En la estación de servicio junto a Ikea, en el polígono de Son Malferit, el primer día con el IVA reducido ha dejado una imagen poco habitual para un domingo por la mañana: los surtidores en uso constante, más coches de lo normal y clientes que, informados o no, se han encontrado con una factura algo más baja que la de días anteriores. No todos habían acudido expresamente por la rebaja, pero casi todos coincidían que con los precios que se estaban pagando, la intervención era "muy necesaria".

Manu García reposta en la gasolinera junto a Ikea el primer día de rebajas en el precio de los carburantes. / MANU MIELNIEZUK

Manu García, que trabaja en el sector del transporte y sigue de cerca todas las medidas relacionadas con el combustible, lo resume mientras reposta: "Me parece muy buena medida, es lo que hace falta". Conoce bien el impacto que está teniendo la subida del carburante sobre los profesionales del transporte y sobre quienes viven pendientes del depósito: "Como no pongan medidas urgentes, acabaremos por no poder poner gasolina", advierte.

Otros conductores se han encontrado el descuento casi por sorpresa. Santiago Mite admite que no sabía que la rebaja entraba en vigor este domingo: "He venido porque no me quedaba gasolina y me he topado por casualidad con la rebaja". "El precio estaba por las nubes, algo se tenía que hacer", añade. Aun así, pone el foco en la duración de la medida: "Me preocupa que sea un alivio temporal y que dentro de unos meses todo vuelva a dispararse. Si luego quitan la rebaja y el precio vuelve a subir, no habrá servido de mucho", lamenta.

Santiago Mite, sobre la rebaja en el precio de la gasolina: "Me preocupa que sea un alivio temporal y que dentro de unos meses todo vuelva a dispararse". / MANU MIELNIEZUK

La misma idea se repite entre varios usuarios. Muchos reconocen que no sabían sobre el descuento, pero lo aplauden y admiten que no han cambiado de planes por ello: "He venido a repostar porque me tocaba, no porque supiera que hoy iba a pagar menos".

Joana Verger y Toni Payeras, en cambio, sí estaban informados del descuento: "Sabíamos que bajaba el precio, aunque no teníamos claro el día, ha sido casualidad. Nos ha venido bien", dicen. En su caso, el gasto en carburante tiene un peso importante en la economía de la familia: "Trabajo en Calvià y hago un trayecto largo todos los días", explica ella. "La subida me había afectado de lleno, el viernes vi la gasolina a 1,90 euros el litro y me pareció una locura", cuenta. Lo ideal, matizan, "es que no hubiera una guerra y que no hicieran falta este tipo de medidas", pero en este contexto, añaden, "es necesario ayudar a los ciudadanos".

Toni Payeras y Joana Verger, sobre la rebaja del IVA en la gasolina: "Lo ideal sería que no hubiera guerra y no hicieran falta este tipo de medidas, pero en este contexto es necesario ayudar a los ciudadanos". / Manu Mielniezuk / Manu Mielniezuk

También Maite Orrite se ha encontrado con el descuento sin esperarlo. "Hacía tiempo que no repostaba", admite, y no sabía que el IVA reducido ya estaba vigente. La noticia le alegra, pero con reservas: "La gasolina no es un bien de lujo, sino algo básico en el día a día de mucha gente", por lo que considera que el impuesto no debería ser tan alto ni siquiera en circunstancias normales. "Está bien que lo bajen estos meses, pero lo ideal sería que se mantuviera", sostiene. En una isla donde gran parte de los desplazamientos obligan a coger el coche, y en la que el precio de la vida ya es muy caro, añade, "cualquier ahorro cuenta".

Maite Orrite, sobre el descuento en el IVA de la gasolina: "Está bien que lo bajen estos meses, pero lo ideal sería que se mantuviera". / Manu Mielniezuk

Desde dentro de la estación de servicio, la percepción es parecida. Una trabajadora del establecimiento, Andrea Hidalgo, asegura que el descuento ya está aplicado y que muchos clientes han acudido esta mañana preguntando precisamente por eso: "Hay personas especialmente preocupadas que siguen de cerca este tema porque les afecta de lleno", explica. Entre los trabajadores también han notado el cambio en las últimas semanas. Con los carburantes disparados, asegura, se veía menos afluencia de coches y más conductores poniendo la misma cantidad de dinero de siempre, aunque llevándose menos litros.

Según cuenta, en esta estación de servicio la diferencia entre el precio de ayer y el de hoy ronda entre los 10 y los 20 céntimos por litro, en función del carburante. Y eso, cuando se llena el depósito, se nota: "Ayer el diésel estaba a casi dos euros y hoy ha bajado 20 céntimos", explica. En la propia gasolinera llevaban días comentando que ya no hay colas de conductores para poner combustible, una señal de que algunos estaban aplazando el repostaje o ajustándolo al máximo: "Se nota mucho".

Andrea Hidalgo trabaja en la gasolinera junto a Ikea: "Se nota mucho cuando sube el precio de la gasolina porque viene menos gente". / Manu Mielniezuk

Así, la rebaja fiscal devuelve cierto oxígeno a los conductores que habían visto el precio del combustible desbocado, pero el debate ahora está en cuánto durará el alivio y si será suficiente para contener el golpe en los bolsillos. De momento, en las gasolineras la medida ha sido bien recibida, pero con prudencia, porque nadie da por hecho que la tregua vaya a durar.