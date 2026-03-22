Desde Baleares hasta Guatemala en defensa del agua: "El problema no es solo local, es global"

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, aunque entorpecido en algunos lugares del mundo. Desde Baleares, las organizaciones educativas STEI Intersindical y la ONGD Ensenyants Solidaris, impulsan proyectos que pretenden defender este recurso en Guatemala y concienciar sobre un buen uso del mismo en las islas, una labor que se destaca especialmente cada 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua.

"Todos los proyectos que tenemos tienen ese componente de acompañar a comunidades indígenas en la defensa del territorio y, evidentemente, del agua", explica Joan Rodríguez Recio, coordinador y responsable de los proyectos de Ensenyants Solidaris. Las iniciativas, que combinan desarrollo comunitario y formación, se centran en huertos familiares e invernaderos comunitarios. En estos espacios se cultivan semillas que posteriormente se distribuyen entre las familias, aunque esa no es su única utilidad: "En el proceso también se explica el aprovechamiento del agua y las dificultades que existen para acceder a ella".

La iniciativa se realiza bajo el lema On flueix l'aigua, creix la igualtat y pretende recordar la importancia del agua dulce, dado que cerca de 2.200 millones no pueden acceder. Esta cuestión se relaciona con el objetivo de desarrollo sostenible número 6 que vela por "agua y saneamiento para todos antes de 2030".

A pesar de la relevancia del trabajo internacional, también inciden en el ámbito local porque "la cooperación debe ser de ida y vuelta". Según Rodríguez, los aprendizajes obtenidos en Guatemala se trasladan después a las aulas de Baleares mediante materiales educativos y campañas de sensibilización. La última desarrollada por Ensenyants Solidaris recibe el nombre de El món que volem y se centra en la importancia de no malgastar este recurso esencial.

El coordinador considera fundamental la educación para la transformación social: "Intentamos que lo aprendemos allí vuelva a nuestro entorno". Esta doble estrategia de acción internacional y sensibilización local, permiten desarrollar un modelo de cooperación que incida en ambos territorios, puesto que se trata de una problemática que "no es solo local, es global". En la misma línea insiste sobre los efectos negativos de un mal uso: "Nos afecta a todos y tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida y sobre las actividades básicas como la agricultura".

La problemática en Guatemala

La elección de Guatemala cómo país de cooperación no es fruto del azar, ya que el 70% de la población guatemalteca no tiene acceso a agua potable en sus domicilios, cuestión que incide en los índices de desnutrición crónica o retraso del crecimiento, según la organización.

Además, comparten cierto vínculo, puesto que las entidades llevan casi tres décadas trabajando en cooperación internacional y hace, aproximadamente, 25 años decidieron centrar gran parte de su actividad en ese país. "Tenemos una trayectoria histórica allí y una implicación muy fuerte con el profesorado guatemalteco", explica el coordinador.

Asimismo, el acceso al agua en el país está "condicionado por presiones económicas y ambientales" e incide en que las comunidades ven cómo ríos y recursos hídricos "quedan afectados por la construcción de infraestructuras o la actividad de grandes empresas".

Así, el principal desafío es la privatización de los recursos hídricos, especialmente en las comunidades rurales que dependen de la agricultura y del acceso al agua: "Cuando se desvían los ríos o se construyen hidroeléctricas, toda su forma de vida se ve amenazada". El organizador ejemplifica esta problemática con el grupo ACS, que se dedica a la construcción y concesión de infraestructura y es presidida por Florentino Pérez, ya que ha construido hidroeléctricas provocando "un desvío del agua para que haya más fuerza en las caídas eléctricas".

Cartel de la campaña El món que volem de STEI y Ensenyants Solidaris / Ensenyants Solidaris

Otros proyectos

Aunque los proyectos en relación con el acceso del agua son necesarios porque "se está produciendo un deterioro de la madre tierra que nos repercute a todos", el STEI y Ensenyants Solidaris junto con Es Fons Menorquí y Es Fons Pitiús de Cooperació desarrollan otros programas de formación para el profesorado en países de Latinoamérica como Guatemala y Perú.

Entre ellos destaca la plataforma de formación online para docentes de Latinoamérica, que es gratuita y reconocida por organismos internacionales y ministerios de educación de estos países.