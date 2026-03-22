Alberto Carretón: «Estos premios apoyan el desarrollo de las pymes de Balears»

Alberto Carretón, director de Pymes de BBVA en la Dirección Territorial Este, analiza el papel de las pequeñas y medianas empresas como motor del crecimiento económico y explica el sentido de los Premios Revoluciona. En su quinta edición, esta iniciativa impulsada por BBVA junto a la Universitat de València pone el foco en aquellas pymes de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Illes Balears que están transformando sus negocios a través de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

-Este año se celebra la V edición de los Premios Revoluciona, ¿por qué BBVA impulsa año tras año estos galardones?

Estos premios apoyan el desarrollo de las pymes de Balears, por lo que ponen en valor una parte muy relevante de nuestro tejido productivo. Empresas que merecen ser reconocidas porque con su esfuerzo convierten los grandes desafíos del día a día en oportunidades que les permiten llegar más lejos. Y tienen un mérito especial por hacerlo mediante palancas tan potentes como la innovación, la sostenibilidad y el compromiso social. En BBVA creemos firmemente que ello es la base para garantizar el crecimiento y competitividad de nuestro territorio y con esa voluntad mantenemos el impulso a estos premios.

-¿Qué le diría a una pyme para animarla a presentarse a esta nueva edición de los premios?

Le diría que este premio es mucho más que un reconocimiento. Para las pymes ganadoras supone una oportunidad de dar visibilidad a su proyecto y compartir su experiencia con otras pymes. El premio lleva implícito transformar su iniciativa en un caso de estudio de referencia, contar con una campaña de difusión en los principales medios locales y acceder a un programa de mentoring con especialistas de BBVA para apoyar y acelerar su desarrollo. Y creemos que lo que puede ser más gratificante es que con su ejemplo pueden inspirar a otras pymes.

- ¿Qué criterios se tendrán en cuenta para reconocer a las empresas ganadoras del premio?

Estos premios se dirigen a pymes presentes de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Illes Balears y valorarán el uso de nuevas tecnologías digitales en los últimos dos años para transformar su modelo de negocio. Las candidaturas se evaluarán en base a dos grandes criterios: el alcance de su transformación digital sostenible y los resultados económicos obtenidos, especialmente en crecimiento, competitividad y desarrollo sostenible.

-Sin duda este premio es un empujón para que aquellas pymes galardonadas puedan seguir desarrollándose y creciendo. ¿cuáles diría que son, hoy en día, los principales retos a los que se enfrentan para poder seguir siendo competitivas en un entorno global como el que tenemos?

Entre los principales destacan la digitalización de sus procesos, que hoy va mucho más allá de incorporar tecnología básica y pasa por transformar la forma en la que las empresas operan y toman decisiones. En este ámbito, la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial empieza a jugar un papel cada vez más relevante.

A esto sumaría el desafío de explorar nuevos mercados, ya que muchas pymes cuentan con productos y servicios con potencial en otros mercados, pero necesitan apoyo, financiación y conocimiento experto para dar el paso de la internacionalización con seguridad.

-Entrando en materia de sostenibilidad, ¿cómo considera que la están integrando las pymes en su actividad diaria y qué herramientas o soluciones ofrecéis para ayudarles a avanzar hacia estos modelos sostenibles sin comprometer su rentabilidad?

Cada vez más pymes están incorporando criterios sostenibles en su estrategia, impulsadas tanto por la eficiencia energética y la reducción de costes como por las exigencias normativas y las nuevas demandas de clientes y cadenas de suministro. Aunque el grado de avance es desigual, muchas pymes ya ven la sostenibilidad como una oportunidad para mejorar su competitividad.

Desde BBVA acompañamos a las pymes en esta transición con financiación, asesoramiento especializado y soluciones digitales que les ayudan a identificar oportunidades y avanzar hacia modelos más sostenibles sin comprometer su rentabilidad.

-Por último, los premiados de la última edición coincidieron en la importancia del mentoring, ¿qué diría que les aporta y qué otros beneficios ofrecen estos galardones a las pymes de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Illes Balears?

El plan de mentoring ofrece a las pymes ganadoras un acompañamiento especializado por parte de expertos de BBVA en áreas clave como transformación digital, sostenibilidad, marketing, experiencia de cliente, gestión de riesgos, medios de pago. A través de este apoyo personalizado, las empresas podrán analizar sus retos estratégicos, fortalecer su modelo de negocio y acelerar su crecimiento con una visión de futuro más sólida.