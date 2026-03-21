El submarino 'Galerna' hace escala en Palma tras realizar ejercicios en el Mediterráneo

El submarino 'Galerna' hace escala en Palma este domingo y lunes tras realizar ejercicios en el Mediterráneo y permanecerá atracado en la Base Naval de Porto Pi, en el marco de su actividad operativa dentro de la Armada española.

El S-71 'Galerna', con base en el Arsenal de Cartagena, llega a la capital balear tras completar una serie de ejercicios de adiestramiento individual y conjunto con otras unidades navales, ha informado la Armada.

Entre estas maniobras destaca un ejercicio de minado simulado, cuyo objetivo es impedir el hipotético paso de buques enemigos, proteger accesos estratégicos y controlar rutas de navegación.

El 'Galerna' es el primer submarino de su clase, construido en Cartagena por los astilleros de la Empresa Nacional Bazán y entregado a la Armada el 21 de enero de 1983.

Con más de cuarenta años de servicio, ha participado en numerosas misiones tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo operaciones bajo el mando de la Unión Europea y de la OTAN, consolidándose como una de las unidades más veteranas y experimentadas de la flota submarina española.

El buque cuenta con 68 metros de eslora y 6,8 metros de manga, y puede alcanzar una velocidad máxima de 12 nudos en superficie y de 20,5 nudos en inmersión.

Además, dispone de una autonomía de víveres de hasta 45 días, lo que le permite operar durante largos periodos sin necesidad de apoyo exterior. A bordo navegan 70 militares, distribuidos en 13 oficiales, 23 suboficiales y 34 miembros de la marinería.

Entre sus principales capacidades destacan la protección avanzada de fuerzas navales frente a amenazas de superficie o submarinas, las patrullas de obtención de inteligencia, las misiones de reconocimiento y alerta temprana, así como la infiltración encubierta de equipos de operaciones especiales.

También está preparado para llevar a cabo operaciones de minado y otras tareas relacionadas con la negación del uso del mar o la defensa de espacios de soberanía e interés nacional.

La Armada subraya que los submarinos constituyen una herramienta clave por su capacidad de operar de forma discreta y su versatilidad en distintos tipos de misiones, lo que les confiere un elevado poder de disuasión frente a posibles amenazas.