Estos son los siete grandes cambios del reglamento del taxi y las VTC que aprobará el Parlament

El Govern modificará el nuevo reglamento que regula el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) mediante la presentación de siete grandes enmiendas a la Ley Balear del Transporte, informa el Ejecutivo. Estos siete cambios se aprobarán en el Parlament como enmiendas en la Ley de Proyectos Estratégicos de Balears y han sido pactados con el sector.

Como adelantó este diario desde las asociaciones de taxistas de Mallorca se apuntan dos aspectos en los que se quiere centrar el cambio. Uno es el de las condiciones para otorgar licencias de VTC y evitar un desembarco de plataformas como Uber y el segundo está relacionado con la fijación de un plazo de tres meses para que los taxistas que se jubilan transfieran sus licencias. Lo que el sector reclama al Govern es que se condicione la concesión por su parte de licencias estatales de VTC (por delegación de competencias) a que el receptor de la misma garantice que el servicio que va a prestar tiene ese carácter estatal, es decir, que lo va a dar también en la península, con la posibilidad de retirarlas si se comprueba que no cumple ese requisito.

El segundo aspecto que se plantea modificar es la exigencia de que la licencia de un taxi se transfiera en un plazo máximo de tres meses desde el momento de la jubilación de su titular. Las asociaciones del taxi considera que este punto "nos lo colaron" con la aprobación del citado reglamento, y mientras que hay organizaciones del sector que piden ampliar ese tiempo a seis meses, pero con un primer año de moratoria (es decir, esa obligatoriedad se demora a año y medio en primera instancia), otras piden que ese plazo no exista, como sucedía hasta ahora. Además, se defiende que no tenga carácter retroactivo dado que hay licencias que llevan años explotándose por un familiar del titular ya jubilado o por un asalariado.

1.Criterios medioambientales para autorizaciones de vehículos VTC

Aplicación del principio de precaución ambiental, los principios de no regresión y mantenimiento del actual nivel de protección de los espacios naturales. A los criterios de congestión que se desarrollaron en el decreto del taxi y VTC se incorporan ahora criterios para una adecuada gestión de la capacidad de carga del territorio insular y evitar incrementos de la presión sobre los espacios naturales, incluidos los efectos derivados del tráfico rodado, como los impactos acústicos en dichos espacios.

Para las autorizaciones de VTC también se tendrán en cuenta criterios como la capacidad de carga ecológica y de uso público de los espacios naturales; la intensidad del tráfico y de accesos motorizados en los ámbitos de influencia de los espacios protegidos; la compatibilidad con los planes de ordenación de los recursos naturales; la afección sobre hábitats, especies protegidas, corredores ecológicos y áreas de especial sensibilidad ambiental; la incidencia sobre los objetivos de conservación, gestión del uso público y reducción de impactos ambientales establecidos en los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos. Los ayuntamientos podrán establecer criterios adicionales para las autorizaciones de ámbito urbano

2.Requisitos para mejorar el servicio de los vehículos VTC

Se introduce la obligación a las VTC de indicar el municipio de origen y destino para poder comprobar si el servicio está amparado por la autorización urbana o interurbana correspondiente. Otra novedad es que todas las autorizaciones de VTC deben disponer de espacio de aparcamiento, como mínimo una plaza, y cada empresa o particular debe cubrir plazas de aparcamiento para el 80% de su flota. Para mejorar la accesibilidad, un vehículo de cada 10 de VTC debe ser accesible en el caso de empresas con más de 10 autorizaciones en la misma isla. Además, se exige que las nuevas autorizaciones de VTC deberán iniciar el servicio en un plazo máximo de un mes desde el otorgamiento de la autorización. También se adecua la redacción del artículo 74 ter (condiciones de prestación del servicio) a sentencias judiciales, como la revocación de los 30 minutos de antelación para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2024.

Parada de taxis en el aeropuerto / Miguel Vicens

3.Se crea el permiso insular de taxista

La ley vigente solo permitía que el permiso de taxista fuera municipal. Se crea una nueva tipología: el permiso insular. Se trata de una medida de simplificación administrativa, estandarización del servicio y mejora de la competitividad del sector. Es cada ayuntamiento o área de prestación conjunta quien decide si se adhiere o no. Es similar a la tarifa única de taxi, aplicable en Mallorca, a la que ya se han adherido 24 ayuntamientos, que representan más del 88 % de las autorizaciones de taxi.

4.Se regulan las empresas de intermediación para luchar contra el intrusismo y garantizar la legislación

Se incorpora un nuevo artículo, el 74 sexies, con las condiciones que deben cumplir las empresas de intermediación de transporte de viajeros. Se introducen mecanismos de transparencia para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, de la Seguridad Social y del marco normativo. Se regula la obligación de comprobar que los servicios asignados cuentan con la autorización correspondiente.

Un vehículo de Uber deja a varios clientes en el aeropuerto de Palma. / MANU MIELNIEZUK

5.Sanciones de entre 6.000 y 12.000 euros a las VTC que capten clientes

Las sanciones por prestar servicios urbanos, interurbanos o en una isla donde no se esté autorizado, o por captación de clientes en la vía pública, se sancionarán con multas de entre 6.001 y 12.000 euros. Se considerará infracción muy grave (antes podía suponer una multa de entre 1.001 y 6.000 euros). Se introducen mejoras técnicas en la definición de las infracciones en el régimen sancionador de los servicios de VTC, teniendo en cuenta las mejoras introducidas en la ley autonómica de taxi y VTC de 2024.

6.Medidas para combatir el intrusismo en el transporte y evitar la captación ilegal de clientes

Se modifica el artículo 63 de contratación, reforzando la capacidad de actuación de los servicios de inspección para combatir la captación ilegal y los servicios no autorizados en zonas de alta demanda, como aeropuertos, puertos y estaciones de transporte. Entre otras medidas, se define con mayor detalle qué se considera captación y se prohíbe el estacionamiento de minibuses y autobuses que no hayan sido contratados previamente en el aeropuerto.

7 Multas de 6.000 a 12.000 euros para minibuses y autobuses que capten clientes

La captación de clientes por parte de minibuses y autobuses fuera de las oficinas de la empresa transportista se sancionará a partir de ahora con multas de entre 6.001 y 12.000 euros (hasta ahora eran de entre 1.001 y 6.000 euros). Estos vehículos deben ser siempre precontratados y la captación ya era una infracción muy grave; ahora se incrementa la cuantía de la sanción. Además, también se tipifica como infracción muy grave la nueva prohibición de estacionamiento irregular de autobuses y minibuses que no estén precontratados en zonas de alta demanda como puertos, aeropuertos y estaciones de transporte público, con multas de entre 1.001 y 6.000 euros (hasta ahora no estaba regulado y, por tanto, no se preveía sanción en estos casos).