Ryanair rectifica y paga: el avión con destino a Mallorca deja de estar embargado

La aerolínea irlandesa Ryanair ya no tiene que temer que uno de sus aviones acabe en subasta pública. La compañía ha abonado la factura pendiente que reclamaba una turista austriaca que viajaba a Mallorca, logrando así que se levante el embargo sobre la aeronave. Así lo ha confirmado el abogado Georg Wageneder a Mallorca Zeitung, medio perteneciente al mismo grupo editor de Diario de Mallorca: "Ryanair ha pagado a través de un bufete de Viena y el procedimiento de ejecución ha sido archivado".

Por su parte, Ryanair no ha hecho más declaraciones sobre el caso. "No es cierto. Ninguno de nuestros aviones ha sido embargado. Todas las informaciones que afirmen lo contrario son objetivamente falsas", sostuvieron inicialmente desde la aerolínea. Cuando MZ insistió y presentó la notificación oficial del embargo, no hubo más respuesta. El hecho de que la compañía aérea haya efectuado ahora el pago puede interpretarse como una admisión de culpa.

¿Qué fue lo que pasó?

Todo comenzó el 11 de julio de 2024 con un vuelo retrasado de Linz a Mallorca. El avión no despegó a las 08:20 horas, tal y como estaba previsto, sino que lo hizo a las 13:00. Una pasajera no quiso esperar y reservó sobre la marcha un vuelo alternativo.

Posteriormente, la mujer acudió a los tribunales para reclamar una indemnización. Por un lado, exigía 250 euros por el retraso del vuelo de Ryanair; por otro, reclamaba que la aerolínea asumiera el coste del segundo billete. En total, la pasajera pedía 355,02 euros. Más tarde, la cantidad total a deber ascendería a 892,62 euros sumando las costas.

En el propio aeropuerto de Linz, el abogado Wageneder y un agente judicial se personaron para comprobar qué objetos de valor de la aerolínea irlandesa podían confiscar. Llegaron incluso a instar a la tripulación de un vuelo de Ryanair recién aterrizado a que saldara la deuda en efectivo; algo que los empleados no pudieron o no quisieron hacer.

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Ante esta situación, el agente judicial pegó directamente una pegatina de «Embargado» en el fuselaje del avión. Desde ese momento, Ryanair tenía prohibido vender la aeronave, aunque podía seguir operando con ella de forma provisional. En el supuesto más extremo, el avión podría haber sido incautado y subastado.