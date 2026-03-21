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La Fundació Patronat Obrer entrega sus distinciones

La Fundación Barceló fue reconocida por el Premio a la Acción Social por su proyecto Alisol

Foto de familia de los premiados en el escenario del teatro Xesc Forteza.

Foto de familia de los premiados en el escenario del teatro Xesc Forteza. / MANU MIELNIEZUK

Redacción Digital

La Fundación Patronato Obrero de San José celebró ayer la III Entrega de Premios, una cita que, con motivo de la festividad de su patrón, San José, se ha consolidado como un espacio de reconocimiento y encuentro para poner en valor la labor de aquellas personas, entidades y empresas que, de una manera u otra, forman parte del compromiso social del Patronato Obrero.

Fundación Barceló se llevó el Premio a la Acción Social por la creación del proyecto Alisol para personas en situación de vulnerabilidad.

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También fueron reconocidos con el Premio a los valores del Patronato, a título individual: Miquel Oliver, como figura clave en los inicios y desarrollo de la sede actual de la Fundación; Juan Bosch, por su dedicación durante más de 20 años como tesorero de la Fundación; Frank Stemmer, por toda una vida de vinculación con el Patronato Obrero; y Enric Oliver, por su labor como director del coro.

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