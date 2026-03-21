La Audiencia de Palma volverá a desdoblar sus salas penales ante el colapso de casos existente. En los próximos días, las dos secciones penales de la Audiencia Provincial, tanto la Sección Primera como la Segunda, se desdoblarán en dos tribunales cada una para celebrar juicios de forma simultánea.

Esta medida no es nueva. Ya se había llevado a cabo tiempo atrás, a propuesta de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), si bien se dejó de realizar ante la falta de magistrados para formar sala.

El órgano judicial vive una situación delicada al arrastrar un atasco desde hace años. En el caso de la Sección Segunda, es especialmente grave, ya que el pasado año se señalaban juicios para dentro de cuatro años, para 2029. Ello ha generado una notable tensión en el Palacio de Justicia ante la elevada carga de trabajo que tienen que asumir los jueces.

Precisamente, a principios de 2026 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó una inspección en las dos secciones penales de la Audiencia de Palma. La Jefatura del Servicio de Inspección del CGPJ acordó llevar a cabo un control presencial en las dos salas. Una unidad inspectora se personó a finales de enero en la sede de Can Berga y recabó datos para analizar la carga de trabajo y la actividad resolutoria de cada magistrado, así como los asuntos pendientes de resolver.

La auditoría coincidió prácticamente con la implantación del nuevo Tribunal de Instancia de Palma, como establece la Ley de Eficiencia de la Justicia, que ha supuesto un gran cambio en la organización de la oficina judicial, con una mudanza y traslado de funcionarios y expedientes.

La inspección del CGPJ ha puesto sobre todo el foco en los señalamientos de los juicios, que padecen un gran retraso. Hay que tener en cuenta que muchos de los casos que llegan a la Audiencia Provincial de Baleares son asuntos de gran complejidad con multitud de encausados o perjudicados, lo que obliga a celebrar macrojuicios de varias semanas que bloquean el calendario y la agenda de señalamientos.

Seguimiento

A raíz de la auditoría realizada, el CGPJ está llevando a cabo un seguimiento en cada sección penal en el que se elaboran periódicos informes sobre la situación real de cada sala.

La sala de gobierno del TSJB pidió en dos ocasiones a Madrid el pasado año que realizara una inspección extraordinaria en la Sección Segunda debido al gran colapso de casos existente.

La cúpula judicial del archipiélago decidió reforzar estos tribunales penales con la adscripción de dos magistrados de la sala civil y penal del TSJB para resolver recursos de apelación. Esta medida no ha sido suficiente para solucionar el problema, puesto que estos jueces solo pueden desempeñar un refuerzo parcial.

A partir de los próximos días, cada sección penal se desdoblará, lo que permitirá celebrar el doble de juicios que hasta ahora.

Además, se van a potenciar las conformidades entre las partes en aquellos procedimientos judiciales más atrasados. La fiscalía ha propiciado acuerdos al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas. El Colegio de Abogados de Baleares cuenta con un protocolo de conformidades, que podría reactivarse. De esta manera, se evita la celebración de juicios y se agiliza el proceso.