Los trabajadores de Mutua Balear denuncian la "brecha salarial" y reclaman mejoras laborales

Los trabajadores de Mutua Balear mantienen desde hace cuatro semanas un calendario de concentraciones semanales para reclamar a la empresa mejoras laborales. Según han trasladado representantes del comité de empresa en un comunicado, las protestas se están llevando a cabo todos los jueves a las 14.00 horas frente a distintas sedes de la entidad en las islas y, por el momento, continuarán "de forma indefinida".

El colectivo sitúa el origen de las movilizaciones en la reclamación de una revisión del complemento de puesto de trabajo. Según explican, este concepto retributivo genera "una evidente brecha salarial" entre empleados que realizan funciones similares, una situación que, aseguran, la dirección "aún no ha corregido".

Entre las principales demandas, los trabajadores reclaman "transparencia salarial e igualdad" entre empleados con tareas equivalentes, así como la revisión y redistribución de este complemento. También piden la implantación de una jornada laboral de 35 horas, el desarrollo de una carrera profesional que reconozca la experiencia y la formación, y la incorporación de complementos vinculados a puestos de difícil cobertura y a la insularidad.

Según el comité de empresa, en las últimas semanas se han celebrado dos reuniones con la dirección de Mutua Balear, aunque, aseguran, no se han producido avances en las reivindicaciones planteadas. Por este motivo, los representantes de los trabajadores sostienen que mantendrán las concentraciones hasta que se abra una negociación que permita alcanzar un acuerdo.

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Las protestas, que se repiten cada jueves, reúnen a trabajadores de distintas sedes de la entidad, que buscan visibilizar su malestar y presionar para que se introduzcan mejoras en sus condiciones laborales.