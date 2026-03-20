Así serán las procesiones para Semana Santa 2026 en Mallorca: recorridos y horarios

Palma volverá a vivir con alta intensidad las procesiones durante la Semana Santa 2026, la cual es una de las celebraciones religiosas más esperadas de la isla. Durante los próximos días, entre finales de marzo y principios de abril, se llevarán a cabo numerosos actos litúrgicos organizados por la Asociación de Confradías de Semana Santa.

La propia organización ha anunciado el programa de procesiones para este año, desde el Viernes de Dolores (27 de marzo) hasta el Viernes Santo (3 de abril). En todas ellas, participarán decenas de confradías de distintas parroquias de la ciudad, como Ntra Sra. de la Soledat o Ntra Sra. de la Assumpció.

De la Processó dels Estendards hasta la del Sant Enterrament

El programa comenzará con actos en los días previos a la Semana Santa. La primera de ellas tendrá lugar el 27 de marzo a las 19 horas, desde la Iglésia de Sant Felip Neri, la cual es conocida como la Processó dels Estendards. No obstante, uno de los primeros eventos principales será dos días después, en Domingo de Ramos, día donde se celebra L'Entrada de Jesús a Jerusalem. Durante esta jornada, las confradías partirán desde la Parróquia de San Jaime a las 18 horas.

Durante la jornada del Lunes Santo (30 de marzo), se producirán 4 procesiones: la Processó de Nostra Senyora de la Esperança, la del Sant Crist de L'Agonia, la del Bon Perdó y la del Sant Crist dels Boters; todas ellas entre las 20 y las 21 de la tarde, aunque en diferentes puntos de salida. Por otra parte, el martes y el miércoles también estarán repletos de actos, que se celebrarán a útima hora del día, desde diferentes parróquias del centro de Palma.

No será hasta el Jueves Santo (2 de abril), donde tendrá lugar la procesión más popular para los palmesanos, conocida como el Davallament del Crist de la Sang, que tendrá como punto de partida la Iglésia de l'Anunciació a las 19 horas y terminará en la Catedral de Mallorca. Una vez concluído este recorrido, se producirá otra ruta en sentido contrario para devolver el Crist de la Sang a su iglésia.

Finalmente, el programa terminará con la Processó del Sant Enterrament, que se celebrará el Viernes Santo (3 de abril) a las 19 horas desde la Basílica de Sant Francesc, para dar por finalizadas estas fiestas tan esperadas por los ciudadanos de la isla.

Semana Santa 2026 en Palma Semana Santa 2026 en Palma

Itinerarios de las procesiones para Semana Santa 2026

Estos son todos los recorridos de las romerías que se llevarán a cabo durante estas fiestas: