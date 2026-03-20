El PSIB denuncia que todavía no se han instalado cámaras de velocidad y sonometría en las carreteras de Mallorca
El proyecto, que inicialmente fue anunciado para la Serra de Tramuntana y después se amplió a más de 200 cámaras en toda Mallorca, "continúa encallado mientras los problemas de ruidos y velocidad persisten", denuncian los socialistas
El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha denunciado públicamente que todavía no se han instalado cámaras de vigilancia de velocidad y sonometría en las carreteras de la isla. Esa medida, ha recordado el PSIB en un comunicado, fue prometida hace ya tres años por el presidente insular, Llorenç Galmés, y su conseller de Movilidad, Fernando Rubio.
El proyecto, que inicialmente fue anunciado para la Serra de Tramuntana y después se amplió a más de 200 cámaras en toda Mallorca, "continúa encallado mientras los problemas de ruidos y velocidad persisten".
El conseller socialista Jaume Mateu ha contrapuesto la ausencia de las cámaras prometidas por el Consell de Mallorca con las que sí ha instalado la Dirección General de Tráfico en lugares como el mirador de ses Barques (Sóller).
"El Consell todavía tiene una deuda con los pueblos de la Serra y con sus vecinos. Esta promesa la hizo Rubio en una reunión con todos los alcaldes en 2024 y aseguró que ese verano ya estarían todas instaladas. Estamos a punto de entrar en abril de 2026 y todavía no están", ha criticado.
Mateu, quien también es el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sóller, ha remarcado que estas cámaras son especialmente necesarias para controlar los ruidos y la velocidad, que son de los de las principales quejas de los vecinos.
"Esperamos que se den prisa y las pongan, para que los vecinos de la Serra puedan conciliar y tener una vida un poco más digna. Es un espacio emblemático, un paisaje precioso y una zona tranquila, y lo que peor que puede pasar es tener que sufrir las carreras de motos ilegales que se hacen de tanto en tanto", ha sentenciado.
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