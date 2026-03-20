Prohens agradece a las Cases de Balears que exporten cultura «por todo el mundo»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, reivindicó ayer en la República Dominicana el papel de las Casas de Balears en el Exterior en la defensa y difusión de la cultura del archipiélago «por todo el mundo». Así lo aseguró en la clausura en Punta Cana del XXVI Pleno del Consejo de las Islas Baleares en el Exterior, con la participación de representantes de 21 Casas de todo el mundo, según informó el Govern a través de un comunicado.

La jornada fue inaugurada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y contó también con la presencia de la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis.

Durante su intervención, la presidenta destacó que las Casas Baleares en el Exterior representan «mejor que nadie lo que significa ser balear», puesto que mantienen viva la «forma de ser», la cultura y las raíces del archipiélago «en todo el mundo», y agradeció su labor como embajadores. Subrayó la importancia de seguir fortaleciendo esta red internacional que «hace latir el corazón de Balears más allá» del archipiélago y animó a las comunidades a continuar trabajando conjuntamente para preservar este legado compartido.

El pleno sirvió como espacio de participación y diálogo entre el Govern y las comunidades baleares en el exterior, con intervenciones de los representantes y la deliberación sobre cuestiones clave como la memoria de actuaciones, las propuestas de las casas y las líneas de futuro.

En este sentido, Estarellas destacó que este encuentro «es mucho más que una reunión institucional», puesto que es la demostración de que se siguen fortaleciendo «vínculos y acortando distancias», y puso en valor el papel fundamental de las casas como garantes de la identidad balear fuera de las Islas.

Durante el Pleno también se abordaron las principales líneas del plan de actuaciones 2024-2027, orientado a fortalecer los lazos con las comunidades baleares en el exterior y garantizar su continuidad. Entre las actuaciones destacadas, el Govern continuará impulsando las convocatorias de subvenciones para financiar actividades y el mantenimiento de las sedes, así como iniciativas para fomentar el aprendizaje del catalán mediante recursos en línea y proyectos para mejorar la visibilidad de las casas.

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También impulsará programas específicos para favorecer el relevo generacional, como la puesta en marcha de becas para que jóvenes descendientes de balears puedan tener experiencias formativas y profesionales en el archipiélago.