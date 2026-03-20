Portals Vells tendrá por primera vez un campo de boyas ecológico para proteger la posidonia de la saturación de fondeos

La cala de Portals Vells, en Calvià, y Portocolom, en Felanitx, contarán por primera vez con un campo de boyas ecológico para proteger las praderas de posidonia de los fondeos masivos de embarcaciones que se producen en verano y en más de una ocasión han denunciado las entidades ecologistas en el litoroal de Portals Vells y la playa de El Mago.

Se trata de un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica, aprobado el Consejo de Ministros, para impulsar la conservación de las praderas de posidonia, a las que el Gobierno reconoce como uno de los ecosistemas de mayor valor ecológico del medio marino.

Esta medida supone un nuevo impulso a la implantación de sistemas de fondeo de bajo impacto, una de las herramientas más eficaces para compatibilizar el uso recreativo del litoral con la conservación de estos ecosistemas. Las praderas de posidonia, especialmente abundantes en torno al archipiélago de Baleares, constituyen uno de los hábitats marinos más valiosos del Mediterráneo. Sin embargo, el fondeo incontrolado de embarcaciones de recreo puede provocar daños directos sobre estas praderas, arrancando plantas y degradando progresivamente estos ecosistemas.

El Ministerio de Transición Ecológica ha elaborado nueve proyectos para la instalación de sistemas de fondeo de bajo impacto en distintas zonas del litoral balear. El objetivo es reducir el impacto sobre la posidonia oceánica y ordenar el uso recreativo del litoral. Se trata de sistemas de amarre específicamente diseñados para evitar el arrastre que producen las anclas de las embarcaciones sobre el fondo marino, que arrancan las plantas de posidonia. De este modo se interviene sobre uno de los principales factores de degradación de estas praderas.

Estas actuaciones se localizan en zonas de mayor afluencia de embarcaciones recreativas, donde se identifica una mayor presión sobre las praderas posidónicas. De los nueve proyectos, dos se ubican en Mallorca (Portocolom y Portals Vells) y los siete restantes, en Ibiza (Benirrás, Cala Bassa, Cala Salada, Cala Vedella, Es Xarco, Portinatx y Talamanca).

Una vez finalizada la redacción de los proyectos, y con el objetivo de favorecer y agilizar la implantación efectiva de sistemas de fondeo de bajo impacto y avanzar en la conservación de las praderas de posidonia, el Gobierno ha puesto a disposición del Govern balear los nueve proyectos para que la administración autonómica pueda ejecutar las obras para la posterior puesta en marcha, mantenimiento y gestión de las instalaciones.

En Mallorca hay campos de boyas regulados en Cala Blava, Sant Elm y Formentor. En Menorca, en Fornells e Illa d'en Colom. En Ibiza en Ses Salines. Y en Formentera en Caló de s'Oli y s'Espalmador.