Los musulmanes de Palma celebran un acto multitudinario para poner fin al Ramadán

Unas 2.000 personas se reunieron este viernes por la mañana en el polideportivo Germans Escales de Palma para celebrar el Eid al-Fitr (fin del Ramadán), uno de los momentos más importantes del calendario musulmán. Aunque el acto estaba previsto a las 8:00 horas, muchos asistentes acudieron con media hora e incluso una hora de antelación para prepararse para la oración. La mayoría vestía túnicas tradicionales de distintos colores, aunque predominaba el blanco, y muchos llevaban esterillas para sentarse y rezar.

A partir de las 7:30 horas, empezó a sonar una música religiosa dedicada a recordar a Alá, que ayudó a crear un ambiente comunitario mientras los asistentes continuaban llegando al polideportivo. Algunos acudían en grupo para compartir el momento con amigos o familiares. Entre los presentes, se podían escuchar conversaciones en mallorquín, castellano y árabe, reflejo de la diversidad de la comunidad musulmana en la ciudad.

La gran afluencia de público obligó incluso a ampliar el espacio destinado a la oración para poder acomodar a todos los participantes. Finalmente, a las 8:10 horas comenzó el acto central. Los asistentes se levantaron y realizaron la oración colectiva, que tuvo una duración aproximada de 20 minutos. Durante la ceremonia, también se transmitió un mensaje de agradecimiento y reflexión tras el mes de Ramadán. “Hermanos, el Ramadán ha acabado y tenemos que agradecer a Alá que nos ha ayudado a rezar por las noches”, se escuchó durante el acto.

Un día de celebración y agradecimiento

Para muchos de los participantes, la celebración tiene un significado espiritual y comunitario. “Acabamos de cumplir una obligación de Dios y de la religión musulmana, por lo que estamos todos felices y compartimos nuestra emoción con familiares y amigos”, explicó uno de los asistentes que acudió al ritual. “Hoy ya hemos podido comer y dormir tranquilamente”, añadió.

Desde la organización del evento también destacaron el carácter festivo de la jornada. “Damos gracias a Dios por habernos ayudado a completar el Ramadán, pero hoy es el día de la recompensa y la reconciliación”, señaló uno de los responsables del acto, que confirmó que alrededor de 2.000 personas participaron en la celebración, lo cual supondría un descenso significativo con respecto a los 6.000 que asistieron el año pasado.