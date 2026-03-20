Marga Prohens recibe clases de bachata durante su visita a República Dominicana

El calor del Caribe agita los huesos y la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aprovechado su gira por la región para participar en una clase de bachata durante su desplazamiento oficial a la República Dominicana.

El baile tuvo lugar durante su visita a la Casa Balear en Punta Cana, donde ha mantenido un encuentro con miembros de la comunidad balear residente en la zona.

Críticas de la oposición

La oposición ha aprovechado la estampa para criticar a la presidenta del Govern en redes sociales: "La gente no llega a finales de mes y Prohens en el Caribe recibe clases de bachata con tus impuestos", escribía el diputado de Més per Mallorca, Ferran Rosa, en X (antiguamente Twitter).

Asimismo, el PSIB-PSOE, en su cuenta oficial, se ha tirado el pisto al comparar la bajada del precio del combustible anunciada por Pedro Sánchez para paliar los efectos de la guerra de Irak con el baile de Marga Prohens.

Ya se cumplen cinco días desde que Prohens partió hacia tierras caribeñas, en un viaje institucional a República Dominicana y Puerto Rico que finalizará este domingo. La visita ha recibido críticas por parte de la oposición, que la acusa de "preferir estar de gira" por el Caribe en lugar de quedarse en el Parlament "debatiendo y trabajando".

El sábado 21 de marzo, Prohens se desplazará a Samaná del Mar para visitar Villa Suiza, donde conocerá las instalaciones del proyecto impulsado por INVEROTEL y ASHONARES. Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado entre ambas entidades durante la feria turística FITUR 2026, orientado a reforzar la cooperación y el intercambio de conocimiento turístico.

Tras concluir la agenda en República Dominicana, la presidenta viajará el domingo 22 de marzo a Puerto Rico. Durante la tarde mantendrá un encuentro con las dos Casas Baleares existentes en el territorio, con el objetivo de reunirse con representantes de la comunidad balear residente en la isla.