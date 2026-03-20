Mallorca esquiva a la borrasca Therese: fin de semana con sol, brisas y temperaturas agradables

Mientras la borrasca Therese azota a Canarias y a buena parte de la Península, con lluvias intensas y vientos fuertes, Mallorca quedará al margen de su influencia y afrontará un fin de semana plenamente primaveral. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en la isla un ambiente tranquilo, con sol, algunas nubes altas, brisas costeras y temperaturas agradables.

Mallorca, lejos del peor impacto de la borrasca

La situación meteorológica del fin de semana estará condicionada por el paso de la borrasca Therese, que concentrará sus efectos más intensos en otras comunidades. El escenario nacional habla de precipitaciones, tormentas y un ambiente mucho más revuelto en varias zonas, especialmente en Canarias, donde la inestabilidad será más acusada.

Sin embargo, Mallorca escapa de Therese y disfrutará de un tiempo estable, sin previsión de lluvias importantes, lo que la convierte en una de las zonas con mejor pronóstico del país para estos días.

Viernes de transición con más nubes

Este viernes servirá como jornada de transición en Mallorca. La Aemet prevé cielo poco nuboso aumentando a nuboso, con temperaturas nocturnas en descenso respecto a la madrugada anterior y valores diurnos con pocos cambios. El viento soplará del este y noreste flojo a moderado.

En el conjunto del archipiélago se espera también un aumento de la nubosidad, con probabilidad de alguna precipitación débil, sobre todo en las Pitiusas, a partir de la tarde, que podría ir acompañada de barro.

Sábado con sol, nubes altas y ambiente suave

El sábado en Mallorca se presenta como una jornada muy favorable para planes al aire libre. La previsión apunta a cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, en un contexto de tiempo estable y sin sobresaltos destacados.

Las temperaturas apenas sufrirán cambios y seguirán en valores suaves. El viento será del este y noreste flojo a moderado, aunque tenderá a disminuir a flojo de dirección variable conforme avance la jornada. A partir del mediodía habrá brisas costeras, que marcarán el ambiente en buena parte del litoral mallorquín.

Domingo con brumas matinales y nubes de evolución

El domingo se mantiene la misma línea de tranquilidad atmosférica en Mallorca. El día comenzará con cielo poco nuboso y presencia de brumas matinales, mientras que por la tarde podrían crecer algunas nubes de evolución diurna en la isla.

Las temperaturas nocturnas volverán a bajar respecto a la madrugada anterior, mientras que las diurnas se mantendrán con pocos cambios. El viento será flojo de dirección variable, con brisas costeras y tendencia a girar a sur flojo con intervalos de moderado durante la tarde.

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Temperaturas agradables

Uno de los aspectos más destacados del fin de semana seránlas temperaturas, que se mantendrán sin cambios bruscos . Así, las máximas se moverán en registros suaves, en torno a los 16 y 19 grados.