Juicio por estafar a una pareja que perdió su casa en Inca con préstamos hipotecarios

La Audiencia de Palma tiene previsto juzgar a tres acusados por una estafa inmobiliaria en la que presuntamente engañaron a una pareja, que finalmente perdió su casa en Inca, mediante la concesión de préstamos hipotecarios en 2012 y 2013.

Entre los encausados se encuentran dos mujeres de avanzada edad muy conocidas en la zona del Raiguer por fraudes similares. Ambas cuentan con causas judiciales en contra por hechos parecidos. Ayer por la mañana, las dos sospechosas se sentaron en el banquillo, ante el tribunal de la Sección Segunda, si bien la vista oral acabó suspendiéndose porque faltaba un testigo clave.

La fiscalía reclama para ellas y para un tercer implicado, el administrador de una sociedad, sendas penas de cuatro años de prisión al considerarles autores responsables de un delito de estafa agravada. En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público solicita que se declare la nulidad de cinco escrituras públicas firmadas entre 2012 y 2014, así como los actos y contratos que en ellas aparecen. De esta manera, las víctimas, los propietarios de la vivienda, podrían recuperar la titularidad del inmueble.

Un cuarto acusado que supuestamente colaboró en el plan para hacerse con la casa de Inca ya ha fallecido, por lo que su responsabilidad penal se ha extinguido.

Los tres sospechosos comparecieron ayer a primeras horas de la mañana en la Audiencia Provincial de Baleares. La fiscal pidió a la Sala que suspendiera el juicio porque no se había podido citar a un testigo trascendental del caso. La acusación particular se adhirió y las defensas, también. Finalmente, el tribunal acordó la suspensión de la vista oral porque el testigo era de “relevancia” y no había sido citado.

Según la versión del ministerio público, los hechos se remontan a septiembre de 2012 cuando las dos encausadas contactaron con una pareja, propietaria de una casa en Inca, a la que explicaron que ellas iban a recibir una herencia millonaria proveniente de Alemania y que necesitaban una cantidad de dinero para las gestiones previas a la herencia, ya que en tres meses estaría todo liquidado.

Falsa herencia

Por ello, propusieron a los dueños de la vivienda pedir un préstamo con garantía hipotecaria de la casa indicándoles que, además, harían un reconocimiento de deuda para mayor seguridad, “todo ello a sabiendas de que no existía ninguna herencia y que no tenían intención alguna de cancelar la hipoteca ni devolver ningún dinero”, según la fiscalía.

En ejecución del plan preconcebido, los perjudicados acudieron el 18 de octubre de 2012 a un notario de Palma y firmaron una escritura de constitución de hipoteca cambiaria sobre el inmueble con un prestamista, que había sido designado por las dos sospechosas, quien les libró una letra de cambio por importe de 67.500 euros, con fecha de vencimiento el 13 de febrero de 2013.

Las acusadas presuntamente entregaron a los afectados 13.000 euros en metálico como gratificación por la operación. Ese mismo día, una de las sospechosas firmó ante otro notario de la ciudad una escritura de reconocimiento abstracto de deuda a favor de la pareja de 68.000 euros, con el compromiso de pago antes del 18 de enero de 2019.

El día siguiente, la otra encausada, al objeto de recuperar la suma entregada el día anterior, pidió a las víctimas 20.000 euros con la excusa de las gestiones de la herencia. Los afectados, convencidos de que todo el dinero se les devolvería, accedieron y le entregaron ese importe. La mujer hizo un reconocimiento de deuda ante la notaría de Sineu de 20.000 euros a favor de los querellantes y se fijó un plazo de pago de seis meses.

El 10 de enero de 2013, las acusadas convocaron a la pareja ante un notario de Marratxí donde se firmó otra escritura de préstamo hipotecario sobre el mismo inmueble, por la que los perjudicados volvían a hipotecar su casa, en este caso a favor de una sociedad, cuyo administrador era el tercer sospechoso. El plazo de amortización se fijó en dos meses. En el acto de constitución de esta hipoteca, el empresario entregó a los querellantes un cheque de 67.500 euros a favor de otro acusado para la cancelación de la primera hipoteca firmada el 18 de octubre de 2012, ya que vencía.

Llegado el día de vencimiento de la deuda hipotecaria, no se pagó.

Un año después, el 17 de enero de 2014 se firmó otra escritura de pago de deuda y cancelación de hipoteca de fecha 10 de enero de 2013 ante el notario de Marratxí, de tal forma que la casa de Inca pasó a ser propiedad de la sociedad de uno de los acusados. Así, las víctimas perdieron la propiedad del inmueble que constituía su domicilio, según fiscalía.