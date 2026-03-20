Una investigadora mallorquina obtiene una beca de la Fundación La Caixa para cursar un doctorado en Biología de Tumores

Una investigadora mallorquina ha obtenido una beca de la Fundación La Caixa para cursar un doctorado en Biología de Tumores en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Es una de las 100 nuevas becas de doctorado y posdoctorado a investigadores excelentes para que realicen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal que recientemente ha otorgado la fundación.

Hay 41 becarios españoles y 59 extranjeros, procedentes de 25 países. Entre estos, el país con mayor representación de es Italia con 14, seguido de Portugal con 12, Alemania con cinco y Bélgica y Polonia con tres cada uno.

Las becas otorgadas se han distribuido entre más de 70 centros de investigación y universidades de España y Portugal, según ha informado la Fundación La Caixa en un comunicado.

Ingeniería y la tecnología biomédica, a la cabeza

En cuanto a las especialidades, la ingeniería y la tecnología biomédica encabezan la lista con ocho becarios. Las siguen la astronomía y la astrofísica, así como la biología celular (6) y las neurociencias básicas, la física teórica y matemática, la biología molecular y bioquímica y la oncología (5).

Con estas becas, que ofrecen salarios competitivos y un programa de formación transversal, se persigue el objetivo de retener y atraer al talento para impulsar la investigación de excelencia en estos países.

En el caso del doctorado, se refuerzan aspectos como la comunicación científica, el bienestar emocional, el liderazgo y las oportunidades de financiación. Las de posdoctorado están diseñadas para impulsar una carrera científica independiente promoviendo la innovación y el liderazgo como pilares fundamentales para el desarrollo profesional.

Un reconocimiento al talento

"Son un reconocimiento al talento y al esfuerzo de los investigadores que las han obtenido. Cada uno de estos proyectos tiene el potencial de generar nuevo conocimiento, abrir nuevas vías de innovación y ofrecer respuestas a retos que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía y en la construcción de un futuro mejor para todos", ha explicado el director general de la entidad, Josep Maria Coronas.

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En total, la fundación destinará a esta promoción de becas de doctorado y posdoctorado más de 22 millones de euros. Ambos programas han sido cofinanciados por la Comisión Europea a través de las Acciones Marie Sklodowska-Curie COFUND en el contexto del programa marco Horizonte 2020.