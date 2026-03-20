La huelga de médicos obliga a suspender más de 19.000 consultas y operaciones en una semana en Baleares

La segunda semana de huelga de médicos contra el nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad ha obligado a suspender un total de 19.194 actuaciones sanitarias en Baleares, según ha informado el Ib-Salut en un comunicado. El organismo ha anunciado que reprogramará toda la actividad cancelada, aunque ha reconocido que tendrá un impacto en las listas de espera.

En concreto, los paros han provocado la suspensión de 409 intervenciones quirúrgicas, 9.188 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas y 9.597 consultas de Atención Primaria en el conjunto del archipiélago.

Por islas, Mallorca concentra la mayor parte de la actividad suspendida, con 311 operaciones, 7.671 consultas hospitalarias y pruebas y 6.503 consultas de Atención Primaria. En Menorca se han aplazado 31 intervenciones quirúrgicas, 716 consultas hospitalarias y pruebas y 230 consultas de Primaria, mientras que en Ibiza y Formentera las cifras ascienden a 67 operaciones, 801 consultas hospitalarias y pruebas y 985 consultas de Atención Primaria.

La huelga, convocada por los sindicatos médicos a nivel nacional, forma parte de un calendario de paros de una semana al mes hasta junio en rechazo al borrador del nuevo estatuto marco, que regula las condiciones laborales del personal sanitario. El colectivo reclama, entre otras cuestiones, una regulación específica de su jornada, mejoras en las guardias y un ámbito propio de negociación.

El impacto acumulado de las dos semanas de huelga celebradas hasta ahora (la de febrero y la actual) asciende a 51.844 actuaciones suspendidas en Baleares. De ellas, 1.140 han sido operaciones, 26.615 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas y 24.069 consultas de Atención Primaria.

Desde el Ib-Salut han asegurado que la reprogramación de toda esta actividad supondrá "un ligero incremento de las listas de espera", tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas y pruebas diagnósticas, en un sistema sanitario que ya arrastra demoras estructurales.

Pese a ello, la Administración ha asegurado que trabajará para "minimizar el impacto negativo sobre los usuarios" y recuperar la actividad asistencial en el menor tiempo posible. Entretanto, el conflicto sigue abierto y los médicos mantienen su calendario de movilizaciones a la espera de que el Ministerio retome las negociaciones.