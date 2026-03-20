La Guerra de Irán ya dispara los precios de vuelos internacionales con subidas de más de 180 euros

La Guerra de Irán ya empieza a tener un impacto directo en el bolsillo de los viajeros, según expone Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). De esta forma, las agencias alertan de una rápida evolución de los precios en los vuelos internacionales: si hace apenas unos días el encarecimiento de los billetes rondaba los 50 euros, ahora ya se sitúa por encima de los 180 euros en vuelos de larga distancia.

Según expresa Fiol, las agencias de viajes han comenzado a recibir notificaciones de aerolíneas que advierten de incrementos en los costes del carburante que podrían traducirse en subidas para los pasajeros a partir del mes de abril. Tal y como explican desde el sector, el precio de un billete de avión queda completamente cerrado en el momento de su emisión. Es decir, tanto la tarifa como las tasas no pueden modificarse posteriormente. Sin embargo, el problema surge en las reservas que aún no han sido emitidas: en esos casos, los incrementos del combustible sí pueden repercutirse al cliente cuando se formalice el pago final.

Paquetes vacacionales

El impacto será especialmente notable en los paquetes vacacionales, muy habituales en destinos turísticos como Baleares o el Caribe. En este tipo de productos, los viajeros suelen abonar solo un depósito inicial y no liquidan el total hasta semanas antes de la salida, lo que los deja expuestos a posibles subidas de costes.

Según detalla el presidente de Aviba, la normativa europea permite a los turoperadores repercutir incrementos de costes, como el del carburante, hasta 21 días antes del vuelo. Esto significa que muchos clientes, pese a tener ya una reserva confirmada, podrían verse obligados a asumir nuevos recargos sin posibilidad de cancelación sin penalización.

"Los paquetes operados con vuelos chárter son los más vulnerables a estas fluctuaciones. Aunque ofrecen ventajas como mayor flexibilidad en los pagos, también permiten ajustar los precios en función de los costes operativos hasta pocas semanas antes de la salida", detalla Fiol.

Emitir el billete lo antes posible

Ante este escenario, las agencias de viajes están empezando a recomendar a sus clientes que adelanten la emisión de los billetes siempre que sea posible. Además, según señala Fiol, se aconseja a quienes planean viajes en fechas clave que reserven y emitan con antelación para minimizar el impacto de la volatilidad del combustible. Esta recomendación afecta especialmente a rutas hacia Latinoamérica, donde ya se están detectando incrementos significativos.

El sector turístico asume que, si la situación geopolítica no se estabiliza, el encarecimiento del transporte aéreo será una tendencia generalizada en los próximos meses, con un efecto directo tanto en los viajes internacionales como en los paquetes vacacionales.