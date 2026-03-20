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El Ejército iraní amenaza con atacar "destinos turísticos" visitados por estadounidenses e israelíes

El general de brigada, Abolfazl Shekarchi, añade que estos destinos "del mundo entero" ya no "serán seguros"

Bandera de Irán frente a un hospital dañado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el marco de su ofensiva contra el país, lanzada el 28 de febrero de 2026 (archivo)

Bandera de Irán frente a un hospital dañado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el marco de su ofensiva contra el país, lanzada el 28 de febrero de 2026 (archivo) / Europa Press/Contacto/Sha Dati

EP

MADRID

El Ejército iraní ha fijado entre sus objetivos a "zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos" visitados por estadounidenses e israelíes como medida de represalia a los ataques de EEUU e Israel que han matado a figuras de la vida política iraní tan destacadas como el fallecido líder supremo Alí Jamenei o, más recientemente, el secretario de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.

"Los asesinatos de los oficiales y de las autoridades de este país, así como un buen número de comandantes de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, no demuestran el poder del enemigo sino que están enraizados en su desesperación y en su malicia", ha indicado el portavoz del Ejército de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi.

Tras condenar estos "cobardes ataques", el general iraní ha señalado que los comandantes estadounidenses e israelíes, así como sus "maliciosos pilotos y tropas" están ya bajo vigilancia de las fuerzas iraníes y de su "firme determinación para seguir lanzando ataques que aplastarán a sus enemigos"

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En este sentido, el general ha añadido, en comentarios recogidos por la radiotelevisión pública iraní, que dada la información recopilada por Irán, estas zonas turísticas y de ocio "del mundo entero" ya no "serán seguras para los enemigos".

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