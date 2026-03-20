El Consell de Mallorca amplía hasta el 8 de abril el período para solicitar plazas turísticas

El Consell de Mallorca abrirá el próximo lunes el plazo para solicitar plazas de estancias turísticas en viviendas correspondientes a una nueva convocatoria de la bolsa temporal, que ofrecerá un total de 1.069 plazas sin incrementar el techo turístico vigente en la isla. Según ha informado la institución insular, las plazas proceden exclusivamente de bajas registradas en convocatorias anteriores y en los últimos meses, por lo que no suponen un aumento de la capacidad turística total.

El plazo para presentar solicitudes ha sido ampliado y se abrirá el 23 de marzo a las 9.00 horas y se cerrará el 8 de abril a las 8.59 horas, con una duración de catorce días naturales. El trámite se realizará únicamente por vía telemática a través de la sede electrónica del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), ha precisado el área insular de Turismo en un comunicado.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha comentado que la convocatoria se adelanta dos semanas respecto a la previsión inicial con el objetivo de desbloquear la bolsa y dar respuesta a la demanda existente.

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Ginard ha subrayado que, de forma excepcional, la adjudicación no se realizará por orden de llegada, sino mediante sorteo público, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre los solicitantes.