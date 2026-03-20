Coalició per Mallorca y Coalición Canaria exploran una alianza estratégica para defender los intereses insulares / .

Una delegación de Coalició per Mallorca se ha reunido en el Congreso de los Diputados con representantes de Coalición Canaria con el objetivo de iniciar una línea estable de colaboración política en defensa de los territorios insulares, especialmente Mallorca y el conjunto de las Illes Balears.

En el encuentro ha participado la diputada Cristina Valido por parte de la formación canaria. Por parte de Coalició per Mallorca han asistido sus secretarios generales, Joan Lladó y Tolo Gili; el coordinador general, Joan Serra; y el asesor de comunicación Roger Gotarredona.

La reunión abre la puerta a una posible alianza estratégica entre ambas formaciones, que comparten diagnóstico sobre los principales retos de los territorios insulares. Entre ellos destacan el acceso a la vivienda, la presión demográfica, la inmigración y los desequilibrios derivados de la insularidad.

Durante el encuentro se han identificado puntos de coincidencia claros, especialmente en la necesidad de contar con una mayor capacidad de influencia en Madrid para condicionar políticas estatales que, según ambas formaciones, no siempre tienen en cuenta la realidad de las islas.

El coordinador general de Coalició per Mallorca, Joan Serra, ha valorado positivamente el encuentro y ha subrayado que “Mallorca tiene más cosas en común con Canarias que con muchos territorios peninsulares”, lo que, a su juicio, justifica avanzar hacia una colaboración estratégica.

Asimismo, ha destacado el papel de los diputados canarios en la consecución de medidas como los descuentos de residente en el transporte, señalando que “tener representación propia y capacidad de influencia en Madrid tiene un impacto directo en la vida de la ciudadanía”.

Desde Coalició per Mallorca consideran que esta vía de colaboración puede resultar clave para avanzar en reivindicaciones compartidas como un mejor sistema de financiación, políticas efectivas de acceso a la vivienda y medidas adaptadas a la realidad demográfica y territorial de las islas.

El encuentro concluyó con el compromiso de ambas partes de seguir trabajando conjuntamente, en lo que supone un primer paso hacia una posible alianza política estable entre territorios insulares para reforzar su voz en el ámbito estatal.