Biel Mesquida, el catalán irremediable

A nadie se le ocurriría hablarle a Biel Mesquida en un idioma distinto del catalán, y le agrediríamos incluso físicamente si se dirigiera a nosotros en una lengua ajena a la propia. El flamante ganador del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes demuestra la potencia lingüística de la seducción, que es la más violenta de las imposiciones como sabe cualquiera que haya sufrido por amor.

Con su catalán irremediable por imprescindible, Mesquida trabajó en la Universitat cuando era intérprete y guardiana del idioma. No es solo una coincidencia que la UIB pasara de resistir a desistir, en ausencia del escritor ahora premiado. La institución se refugia en Estatuts con medio siglo de antigüedad para reivindicar el papel vigilante que se niega a ejercer. Cuesta escribir un artículo sobre Mallorca sin utilizar la palabra «cobarde».

Mientras la UIB renuncia por la vía práctica a su idioma, Cataluña premia en menos de una semana a Mesquida y a Carles Rebassa, también militante en los Països Catalans. Costará que reciban parabienes del PP balear, por galardones que permitirían que Palma fuera algún día capital cultural de algo sin cerveza. Aunque Marga Prohens no sabe hablar en castellano, los populares han de pedir permiso a Vox antes de pronunciar una sola palabra a favor del mallorquín. Así acaba el partido alfa, se procurará soslayar la palabra «cobarde».

¿Qué hará el PP mallorquín, si Vox le impone que no pueda impartirse una clase universitaria en caso de que un solo alumno reclame el castellano?, ¿qué hará el rectorado epiceno? Antes de enamorarse de una persona, el obispo Francisco Salinas encarnó en Mallorca el amor al idioma en otra mujer, «con la lengua de mi madre no se juega». Es una gran frase para inscribirla en el Consolat, si acaso en la versión hiperrealista de Miquel Duran, catedrático de la UIB y diputado el 23F. «Los mallorquines venderían a su madre».

En cuanto a Vox, su vigorosa cruzada franquista y castellanista recuerda al extraviado Don Quijote, cuando «comenzó de alancear a las ovejas como si de veras alanceara a sus mortales enemigos». Matar cadáveres, la mayor cobardía.