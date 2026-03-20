Baleares ampliará la exención del catalán a los alumnos desplazados temporalmente a las islas

Baleares ampliará la exención de la evaluación de lengua catalana a los alumnos desplazados temporalmente a las islas. La medida, recogida en el acuerdo de presupuestos firmado entre PP y Vox el año pasado, se plasma a través de una enmienda de los de Abascal a la ley de proyectos estratégicos. Según ha explicado esta mañana el portavoz del Govern, Antoni Costa, los populares estudiarán el contenido del texto para ver si se ajusta a lo pactado y, en el caso de no ser así, se negociará una transacción para llegar a un acuerdo entre ambas formaciones.

"Analizaremos esta enmienda para saber si la redacción que ha propuesto Vox es acorde con el acuerdo al que se llegó. Si es así, no tengan duda alguna que el PP apoyará la enmienda. Si no fuera así, el PP presentará una transacción y llegaremos a un acuerdo", expresa Costa. En este sentido, el representante del Ejecutivo añade que los populares cumplirán con lo pactado con sus socios.

"El Govern y el PP siempre cumplen los acuerdos a los que llegan. En consecuencia, si hay una serie de enmiendas que ha presentado Vox para dar cumplimiento al acuerdo de presupuestos de 2025, el acuerdo se cumple sin ninguna duda. Este Govern no ha incumplido nunca ni un solo acuerdo firmado con Vox y evidentemente este no será una excepción", argumenta.

Acuerdo PP-Vox

Cabe señalar que la exención del catalán a los alumnos desplazados temporalmente a las islas es uno de los puntos recogidos en el acuerdo PP-Vox de los presupuestos de 2025. Así queda recogido en el apartado 'bilingüismo en la educación', donde se apuesta por "ampliar las adaptaciones curriculares pertinentes y la exención de la evaluación de lengua catalana para alumnos de familias que se desplazan de manera temporal por razones debidamente justificadas a las Islas Baleares, para evitar el menoscabo en la educación del menor".

Rechazo de 'Palma de Mallorca'

Por otro lado, Costa también ha adelantado que el PP no dará apoyo a la petición de Vox de recuperar topónimos en castellano como 'Palma de Mallorca' o 'Mahón'. Según argumenta el portavoz del Govern, el cambio de toponimia "incumple la ley de normalización lingüística", siendo esta normativa "una línea roja" que los populares no traspasarán.

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"Vox está en total derecho de presentar las enmiendas que estime conveniente, ahora bien, una cosa es que se presenten y otra que tengan el apoyo del PP. En este sentido, el portavoz Sebastià Sagreras ya fue muy claro en la rueda de prensa del pasado miércoles. Este cambo de toponimia incumple la ley de normalización lingüística y como consecuencia de este hecho ya dijo el portavoz del PP que no la apoyaremos, es así de sencillo. Saben que la ley de normalización lingüística es una línea roja por parte del PP y del Govern y, en la medida en que esta enmienda provoca un incumplimiento de esta premisa, el PP dirá no", recalca.