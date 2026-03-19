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Vox pide que los alumnos desplazados temporalmente a Baleares no tengan que ser evaluados de catalán

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa en el Parlament

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa en el Parlament / VOX

EP

Palma

Vox ha registrado una enmienda al proyecto de ley de proyectos estratégicos para que los alumnos desplazados de forma temporal a Baleares puedan quedar exentos de ser evaluados de la asignatura de lengua catalana.

Se trata de una medida recogida en el acuerdo firmado con el PP para aprobar los presupuestos de 2025 y que busca, según los de Santiago Abascal, proteger a los menores de familias que se trasladan a las Islas por motivos laborales o profesionales, "evitando que la imposición lingüística suponga un freno a su itinerario educativo original".

La enmienda propone modificar la ley balear de educación para que la administración tenga que adoptar medidas de adaptación curricular individualizadas cuando el desplazamiento de la unidad familiar sea temporal y esté vinculado a la continuidad posterior del alumno en su sistema educativo de origen.

Igualmente, plantean que las exenciones sean de carácter excepcional y temporal, ajustándose a la duración prevista de la estancia de la familia.

La portavoz de Vox en el Paralment, Manuela Cañadas, ha defendido la "urgencia" de esta reforma. "No vamos a permitir que el sistema educativo balear siga siendo una ratonera para las familias que vienen a trabajar a nuestra tierra", ha sostenido.

En este sentido, ha agregado que "un niño que está aquí de paso por el trabajo de sus padres no puede ser evaluado de una lengua que no es la suya y que no volverá a usar en su lugar de origen".

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"Esta medida no entiende de nacionalidades, sino de movilidad y de realidad social", ha defendido Cañadas, remarcando que esta modificación "garantiza que un traslado laboral no se convierta en un fracaso escolar provocado por la administración".

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