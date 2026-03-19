Trasmed reconoce que ha subido un 15% los fletes a los transportistas de Baleares por la Guerra de Irán

La naviera Transmed, la antigua Trasmediterránea, ha manifestado que los precios de los fletes para los transportistas que se embarcan entre la península y Baleares ya habrían subido alrededor de un 15% desde el inicio de la guerra en Irán y Oriente Próximo.

Así lo ha admitido el director de Relaciones Institucionales de Transmed, Miguel Pardo, antes de asistir a la reunión este jueves con el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa, junto con otros representantes de las navieras Baleària, GNV y Transmapi.

El directivo de la naviera no ha podido vaticinar qué sucederá con los precios en las próximas fechas porque "la volatilidad es máxima". "Probablemente, con las noticias del mercado a día de hoy, el precio de los combustibles se moverá arriba y abajo durante una buena temporada", ha indicado.

Pardo ha señalado que las navieras, al igual que el resto de la sociedad, tienen una "incertidumbre absoluta", dado que el combustible está subiendo y ya "ha doblado el precio que tenía antes del conflicto". De esta manera, ha admitido que se ha comunicado una parte de este incremento a los transportistas pero no a los pasajeros, aunque no sabe qué sucederá si la guerra continua.

Por tanto, ha recalcado que espera que tras la reunión con el Govern y la que se mantenga con el Gobierno central en Madrid este viernes, se aplique alguna medida que permita "aliviar este golpe". "Al final, el combustible que viene del Golfo Pérsico es fundamental para que se mueva toda la industria y en especial el transporte marítimo", ha subrayado. Preguntado por si estos precios para los pasajeros se mantendrán estables esta Semana Santa y en un futuro, ha sostenido que "nadie tiene reservas infinitas" y "menos a bajo precio", por lo que ha estimado que quien las tenga, "aprovechará para sacarlas al mercado a un precio mayor".

Además de las subidas de los fletes, las navieras Baleària y Trasmed comunicaron el pasado 11 de marzo a los transportistas de Balears una subida de tarifas en los trayectos entre la península y las islas, así como en los trayectos interislas, vitales todos ellos para el abastecimiento de la comunidad .

En el caso de Trasmed, la subida se aplicó el mismo 11 de marzo, y supone un incremento de cuatro euros por metro lineal de carga por trayecto. En el caso de la naviera Baleària el incremento se aplicó a partir del 16 de marzo, el lunes pasado lunes. Yfue de 6,25 euros por metro lineal facturado para cada trayecto de ida y vuelta.

Ambas navieras justificaron la subida por el alza del precio de los combustibles en el contexto de la escalara bélica iniciada el pasado 28 de febrero a consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.