Trabajadores de la Aemet protestan en Palma por la falta de medios y de personal

Trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares se han concentrado este jueves frente a la delegación territorial para protestar por la falta de medios y de personal.

La concentración se enmarca en las protestas que se iniciaron hace un mes en diferentes puntos de España y que podrían desembocar en una huelga, que se secundaría también en las Islas.

La movilización, convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, ha reunido esta mañana a unas 35 personas, según ha señalado el secretario del sector de la Administración del Estado de UGT, Fernando Martorell.

Los trabajadores de la Aemet reclaman más empleo público y mejoras en las condiciones de las plantillas de las diferentes delegaciones territoriales.

En el caso de Baleares, ha apuntado Martorell, el problema principal es la falta de personal que es mayor que en otros territorios.

La negociación de los trabajadores con la Aemet y el Ministerio de Transición Ecológica no avanza, según señaló CCOO en un comunicado. Sí que se han dado algunos pasos adelante para mejorar la situación laboral en la Aemet como la publicación de un real decreto ley que recoge una oferta de empleo pública extraordinaria para hacer frente a la "merma" sufrida por la plantilla en los últimos años. Según indicó el Ministerio a los sindicatos, se prevé destinar unos 13 millones de euros para dicha medida.

No ha sucedido así con la mejora de las condiciones de los trabajadores, donde no se han registrado avances más allá de anunciar que siguen adelante los expedientes para aumentar el nivel en predicción y en la creación de una nueva bolsa de productividad, así como la intención de seguir manteniendo las medidas planteadas para los horarios especiales.

Estas medidas, para las tres organizaciones sindicales convocantes, son "a todas luces insuficientes" y han reclamado mejoras de niveles, complementos, productividad, formación y unas nuevas instrucciones de horarios especiales. Si no, las movilizaciones seguirán en las próximas semanas y no descartan la posibilidad de ir la huelga.