De tapas con Rosa Blanca, saborear la isla cuesta muy poco

La cocina mallorquina ha vuelto a salir al encuentro del público en una cita que se sirve del tapeo para recorrer el territorio. Desde el 12 de marzo y hasta este domingo 22 de marzo, «De Tapas con Rosa Blanca» invita a degustar la isla a través de una ruta pensada para disfrutar de un itinerario culinario con sabor propio. La iniciativa conecta 57 establecimientos de Palma, Inca y Sa Pobla en un itinerario que descubre creativas combinaciones de productos tradicionales locales con todo tipo de sabores, en formato tapa.

Los locales participantes sirven su tapa acompañada de una cerveza Rosa Blanca por 4,50 euros. Una fórmula sencilla, para un plan que puede ser perfecto en buena compañía y un par de bares en mente. Una vez en la barra, el ambiente y los primeros bocados se encargarán de llevarnos a la siguiente parada, con ganas de conocer todo lo que puede llegar a ofrecer la ruta. Tanto el residente como el visitante pueden mirar Mallorca desde el paladar, mediante una experiencia accesible y atractiva.

El recorrido es toda una celebración del sabor propio de la isla. En sus distintas elaboraciones conviven referencias reconocibles de la despensa mallorquina con nuevas combinaciones, técnicas y guiños de autor que actualizan la tapa de toda la vida sin perder el vínculo con el territorio. Un itinerario con identidad, donde cada tapa funciona como una pequeña carta de presentación del establecimiento que la firma y, al mismo tiempo, como una muestra de la riqueza gastronómica de la isla. La gracia es, más allá de salir de tapas, hacerlo siguiendo un mapa de sabores que atraviesa diferentes municipios y estilos de cocina.

Los locales de Palma

En Palma serán 39 los establecimientos que ofrecerán su particular propuesta. La mayor parte de la oferta se circunscribe al centro de Ciutat o en calles cercanas al núcleo, como Blanquerna, si bien encontraremos propuestas en otros barrios como Santa Catalina o Son Armadams. Las tapas más esperadas en la capital son las ideadas por Irene Martínez, en Nus Palma; Maca de Castro, en Andana; o Javier Hoebeeck, en Übeck. Elaboraciones que superan las altas expectativas. Por mencionar algunas propuestas que están causando sensación: «Sopestruita», de La Tortillería de Palma; «Gilda Balearica», de Vermutería La Mona; o el «Buñuelo bermellón» del Mallorca Sports Bar. Entre otras varias, y variadas.

Nueve paradas en Inca

Pasando por Inca, tendremos nueve opciones, de entre las que llaman especialmente la atención el tartar de jamón preparado en Can Trobat, el pulpo sobre teja de hierbas de Bodega Salas, o el «canelón crujiente de cerdo negro» recién servido en La Barra de Miceli, de Marga Coll.

Sa Pobla y otras nueve tapas

Y en Sa Pobla, la Plaça Major constituye el principal espacio de la ruta. En el municipio, Bar Casa Miss lleva décadas atrayendo visitantes, y ha lanzado un «Minicanelón de los guapos» especialmente para esta ocasión. Como novedad, el recién llegado restaurante Dos Trazos Mallorca presenta la tapa «Mar y Tramuntana», una coca de xeixa, brunoise de tumbet, sardina ahumada y alioli de hierbabuena para no dejar indiferente a nadie.

Participando ganamos todos

El resto de locales participantes y sus respectivas tapas pueden consultarse en el portal web Gastronosfera, que también permite puntuar cada una. Quienes voten, entrararán en el sorteo de un menú degustación (con maridaje) para dos personas en el restaurante Aromata de Palma. Para ello, deberán registrarse en dicha plataforma, e inmediatamente ejercer como jurado, otorgando su puntuación a tantas tapas como deseen, aunque solo una vez por cada propuesta.

La idea es probar, comparar y dejarse llevar por el impulso de descubrir lugares nuevos a través del sabor. Con todo, «De Tapas con Rosa Blanca» es una ocasión idónea para conocer el trabajo de muchos de los restauradores clave de Mallorca, de una tacada y con el gusanillo de repetir.