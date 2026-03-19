El PSOE quiere cerrar la puerta a que el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca se pague con la ecotasa

El PSOE ha registrado este jueves, último día del plazo de presentación de enmiendas, una propuesta de modificación a la Ley de Proyectos Estratégicos con el objetivo de impedir que el traslado de residuos entre islas se financie con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la conocida ecotasa balear.

La iniciativa socialista llega un día después de que los consells insulares de Ibiza y Formentera acordaran pedir al Govern que el coste del envío de residuos a Mallorca -un plan piloto valorado en unos 10 millones de euros- se sufrague precisamente con este impuesto. Ambas instituciones justificaron la propuesta en el aumento de la población durante la temporada turística y, con ello, de la generación de residuos.

Frente a esta posición, el PSOE ha defendido una enmienda que "plantea justo lo contrario" y que busca excluir de forma expresa este tipo de actuaciones de la financiación del ITS. Los socialistas consideran "inadmisible" que un tributo cuya finalidad principal es la sostenibilidad ambiental se destine a cubrir, según señalan, la negativa del Consell de Ibiza -gobernado por el PP- a reciclar sus propios residuos en la isla.

En concreto, la modificación afecta al artículo 19 de la norma que regula el fondo para favorecer el turismo sostenible. La enmienda introduce la prohibición de financiar con estos recursos el traslado de residuos sólidos urbanos entre Mallorca, Menorca e Ibiza, tanto en las actuaciones vinculadas a la protección del medio natural como en los proyectos de innovación y desarrollo.

De este modo, el PSOE pretende cerrar la puerta a que el ITS pueda utilizarse para sufragar el transporte de residuos entre islas, en un momento en el que Ibiza busca alternativas ante el inminente agotamiento de la vida útil de su vertedero de Ca na Putxa, previsto para 2027. El plan diseñado contempla que el 91% de los residuos procedan de Ibiza y el 9% de Formentera.