El número de baleares residentes en el extranjero crece un 7% y superan los 51.500, según el INE
EP
La población de Baleares residente en el extranjero ha crecido un 7,1% y la cifra se situó en 51.524 personas a 1 de enero de 2026, según el Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero.
El dato, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja una tendencia alcista del número de baleares que viven en otros países del mundo, dado que en 2025 eran 48.085, en 2024 eran 44.949, en 2023 eran 42.811 y en 2022 eran 41.662.
El incremento registrado en el archipiélago es superior al crecimiento medio nacional, que es del 5,1% hasta alcanzar los 3,2 millones de residentes en el extranjero.
Del total de los baleares residentes en terceros países, la mayoría, 27.697, se encuentran en el continente americano. Les siguen de cerca los que viven en Europa (21.590) y, a más distancia, se encuentran aquellos que están en Asia (1.102), África (959) y Oceanía (266).
Por países destacan Argentina (10.686), Reino Unido (4.868), Estados Unidos (3.717), Bélgica (3.698), Alemania (3.668), Cuba (2.213), Uruguay (1.612), Chile (1.456), República Dominicana (1.445), Ecuador (1.377), o México (1.080).
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