Isidor Marí, escritor, sociolingüista y músico: "Los inmigrantes, nuevos y viejos, deben asumir también el catalán si quieren ser ciudadanos de Mallorca"

"Del mismo modo que una empresa que quiere tratar bien a los turistas se preocupa de que su personal conozca sus idiomas, estaría bien que no fuéramos más extranjeros nosotros que los turistas, y que las empresas también se preocuparan de que su personal supiera catalán".

El escritor, lingüista y músico ibicenco Isidor Marí Mayans (Eivissa, 1949) presentó ayer en Ca n'Alcover su nuevo libro Es pot planificar la sostenibilitat lingüística?, en el que defiende que la planificación lingüística debe ser una responsabilidad compartida entre todas las instituciones para garantizar la supervivencia de las lenguas minorizadas. Minutos antes de la presentación habló con este diario, donde se mostró crítico con la actuación del Govern en el ámbito educativo y lingüístico, días después de que el PP concediera una nueva victoria a Vox al rebajar el requisito del catalán, una medida que vuelve a situar la lengua propia de Mallorca en el centro del enfrentamiento político y social por motivos puramente electoralistas.

¿Nos puede explicar en qué consiste el libro?

El libro lo preparé pensando en la importancia que tiene el debate de la sostenibilidad en general en Baleares y, concretamente, en las repercusiones lingüísticas de la falta de sostenibilidad. Hay un aspecto universal o internacional sobre la necesidad de preservar la diversidad lingüística. La Unesco ya en los años 90 dijo que podrían desaparecer la mayor parte de las lenguas del mundo durante el siglo XXI si no se aseguraba esta sostenibilidad de la diversidad lingüística y cultural.

¿Qué planes plantea el libro para planificar la sostenibilidad lingüística?

Tiene que haber un compromiso de los Estados y, concretamente, de nuestro Estado, que ahora parece que tiene un proceso un poco más de apertura; se ha empezado a utilizar las lenguas en el Congreso. Y ahora, precisamente, se ha aprobado una ley que obliga a grandes empresas a respetar también las lenguas oficiales en los diferentes lugares. El Estado español tiene una composición parecida a Suiza y, en cambio, aquí solo hay una lengua oficial en los organismos del Estado, cuando todos los estados que tienen varias lenguas oficiales, como no solo Suiza, sino Bélgica o Canadá, hacen que las lenguas oficiales lo sean en todas las instituciones, para que sean realmente representativas de todos.

Hace tiempo que se plantea la necesidad de coordinar más las políticas lingüísticas, ¿por qué es importante?

Somos una comunidad (la de habla catalana) que cuenta con unos 10 millones de hablantes. Es evidente que no somos una minoría, sino una comunidad media dentro de Europa, incluso mayor que la de algunos estados con menos población. Sin embargo, no tenemos un reconocimiento equivalente. Por eso, a nivel europeo sería muy importante una mayor coordinación de las políticas lingüísticas, como han hecho los neerlandeses. Actualmente somos 10 millones, pero estamos repartidos y, por tanto, no actuamos como tal.

También existe el negacionismo lingüístico que intenta dividir el idioma catalán en diferentes zonas...

Sí, en contra de cualquier criterio científico y filológico, pero los que lo defienden son cada vez más pintorescos.

¿Qué propone el libro para fomentar el uso de la lengua y la implicación de toda la sociedad?

Este libro intenta dar pistas para que cada gobierno promueva un proceso de participación de toda la sociedad con un plan de actuación que implique a toda la sociedad en un proceso de reconocimiento y de consolidación del uso. Hay un mandato legal de facilitar que todo el mundo pueda usar normalmente la lengua oficial propia, pero este mandato necesita actuaciones, una legislación y la participación de todos.

¿Qué papel juega la inmigración en la situación lingüística actual

Hay un cambio demográfico muy importante, no solo en Baleares, en todo el territorio de lengua catalana. Ahora es más importante que nunca que se tome conciencia de que necesitamos un proyecto colectivo intercultural, que la gente que llega y la que ya está vean que hay una manera de convivir en la que los ciudadanos de aquí se comprometan a asegurar la igualdad, no segregar a los que vienen, buscar un compromiso de justicia con los que llegan y, al mismo tiempo, que los que llegan entiendan que en un tiempo razonable deben asumir también la lengua propia de esta tierra si efectivamente quieren ser ciudadanos de esta tierra.

¿Cómo se puede lograr que las personas que llegan de fuera comprendan la importancia de aprender la lengua catalana?

Evidentemente, todo requiere tiempo, porque la gente no puede aprender la lengua de aquí en muy poco tiempo, sobre todo según qué idioma hablen, si no tiene oportunidades para aprenderla. Pero existen iniciativas además de los cursos habituales.

¿Qué papel tiene el sistema educativo en este proceso?

Es muy importante apoyar al sistema educativo. En los últimos 25 años, las aulas han experimentado un aumento extraordinario de la diversidad lingüística y social, porque esta diversidad de lenguas también viene acompañada de familias en situaciones complicadas muchas veces. Por ello, sería conveniente que el Govern, en lugar de eximir de conocimientos de catalán a los profesores que considera de “difícil cobertura”, facilitara que aprendieran catalán durante los primeros años de trabajo y no eximirlos de aprenderlo nunca. En lugar de financiar centros que quieren separar a los estudiantes según quieran ser enseñados en catalán o en castellano, se deberían invertir los recursos en dar posibilidades a los maestros para que puedan trabajar con tranquilidad, porque me consta que hay aulas en las que la situación es muy difícil de gestionar.

¿Las instituciones le dan la importancia que merece a la lengua catalana?

Hay muchas propuestas que podrían ser muy eficaces, pero el Govern las tiene reconocidas y las ignora. Yo he participado en diferentes ponencias, incluida una del Consell Social que proponía medidas para normalizar la lengua en el ámbito sanitario. Hay personal que no conoce el catalán y pacientes que pueden estar en situaciones críticas y que en esos momentos dependen de que les entiendan. Si la persona está en una situación muy grave, incluso se juega la vida si no se le comprende. El mandato de la ley es que el Govern y todas las instituciones, a todos los niveles, estén comprometidos a facilitar el aprendizaje y el uso de la lengua. Es precisamente aquí donde tenemos derecho a usar nuestra lengua, no en otro mundo, sino aquí.