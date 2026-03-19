La inmobiliaria de Warren Buffet comercializa 10 villas de lujo en es Jonquet de Palma

La filial inmobiliaria del magnate Warren Buffett en España, Berkshire Hathaway HomeServices Spain (BHHS Spain), comercializa en exclusiva una promoción de diez viviendas de lujo en el barrio de Es Jonquet de Palma, con precios que oscilan entre los 1,5 y los 8,5 millones de euros.

Se trata de dos casas adosadas y de ocho pisos de lujo situados junto al Paseo Marítimo, en una de las zonas más cotizadas de la isla, con vistas al mar y cerca de tiendas, restaurantes y el puerto deportivo.

Las villas pareadas, con cerca de 800 metros cuadrados construidos, cuentan con jardín y piscina privados, mientras que el edificio residencial consta de tres plantas bajas con jardín, tres apartamentos y dos áticos con amplias terrazas y vistas panorámicas.

"Esta promoción de obra nueva constituye un proyecto único en Mallorca, redefiniendo el concepto del lujo en la isla", afirma en un comunicado el co-consejero delegado de BHHS Spain, Luis Rabassa, quien destaca la privilegiada ubicación de las viviendas, en pleno corazón de Palma, y sus vistas de la bahía y la catedral.

BHHS Spain forma parte de la red internacional de Berkshire Hathaway HomeServices, el grupo inmobiliario del inversor estadounidense Warren Buffet.

La firma, que cuenta con el respaldo de la compañía constructora e inmobiliaria Petrus, con 60 años de trayectoria, está especializada en el mercado residencial de alto nivel y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Mallorca, la Costa del Sol (Málaga y Marbella) y la Costa Blanca (Alicante).

Warren Buffett es un reconocido inversor y empresario estadounidense de 95 años, conocido como el 'Oráculo de Omaha' por su éxito legendario en la bolsa.

Es el mayor accionista de la compañía Berkshire, valorada en más de 900.000 millones de dólares, y cuenta con una fortuna personal de unos 140.000 millones.