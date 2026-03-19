El incombustible Robinson Club de Mallorca: “La reserva de última hora vuelve a ser muy llamativa”

Señora Grünold, ¿cómo es el ambiente al comienzo de la temporada en Mallorca?

En nuestro caso no existe un inicio de temporada clásico, porque desde 2003 abrimos todo el año. Tuvimos unas Navidades y un Fin de Año estupendos. El establecimiento, que ahora entra en su año 51, estuvo completo en esas fechas. Y algo que nos alegra mucho es que nuestro mercadillo navideño y las especialidades alemanas también gustan mucho a los huéspedes españoles. De 600 clientes, en ese momento unos 200 eran españoles.

¿Quiénes vienen sobre todo en invierno?

El invierno es una época muy popular entre quienes valoran la tranquilidad y la amplitud de la isla. Tenemos muchos deportistas, especialmente golfistas. De noviembre a marzo, el servicio lanzadera a todos los campos del sureste está incluido en el precio. También vienen muchos tenistas y ciclistas. Y además el negocio de grupos funciona bien. Muchos vienen en invierno y primavera para eventos de grupo y actividades de team building.

Aun así, ¿notan que la temporada en la isla vuelve a ponerse en marcha?

Sí, eso sí. Pero en los últimos años también hemos visto cómo el turismo se desplaza y se reparte cada vez más a lo largo del año. Ya no existe una temporada baja absoluta ni una temporada alta absoluta. Este invierno hemos notado que en la zona mediterránea ha llovido más que en años anteriores. Y eso, desde el punto de vista de los clientes, es comprensible.

¿Con cuánta antelación reserva ahora la gente?

Somos conscientes de que estamos en un destino seguro y precioso, al que además se puede llegar con flexibilidad desde Alemania. Probablemente por eso la reserva de última hora vuelve a ser muy llamativa. Antes, el cliente alemán era el que organizaba sus vacaciones con tiempo y de manera muy estructurada. Luego llegó la pandemia y de repente todo cambió. Ahora vemos que los clientes vuelven a fijarse más en aprovechar los descuentos por reserva anticipada. Aun así, hoy existe una mezcla entre quienes valoran esos descuentos y quienes reservan con muy poca antelación.

¿Hay novedades este año en el club?

Cada año renovamos algo. Esta Pascua podremos ofrecer otro bloque de habitaciones reformadas.

¿Diría que el Robinson Cala Serena es un club típico?

Tenemos una mezcla sana de clientes habituales y, cada año, más gente que nunca ha estado en un club o al menos nunca ha estado en el nuestro. Cala Serena, el duodécimo club en el que trabajo, no es un club muy típico. Otros clubes son más homogéneos que el nuestro. O abren solo en temporada o se dirigen expresamente a familias o exclusivamente a adultos. Allí el público suele ser siempre parecido. En nuestro caso es distinto: tenemos un público de invierno y otro de verano. Cada día hay llegadas y salidas, no solo tres veces por semana. Y al mismo tiempo nos dirigimos a parejas, familias, personas que viajan solas y grupos. El 50 por ciento de los viajeros reserva directamente con nosotros, al margen del turoperador. Por eso, ese ambiente tan típicamente de club ni siquiera es posible aquí.

¿De dónde proceden principalmente sus clientes?

El foco está claramente en los clientes de habla alemana. Los españoles solo vienen durante las fiestas navideñas. Lo que sí está aumentando un poco son los suecos, noruegos y daneses. Y el año pasado también tuvimos un puñado de estadounidenses. Me sorprendió gratamente que viajaran desde Florida a Mallorca.

El incombustible Robinson Club de Mallorca / Robinson

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Antes que nada: ojalá esta guerra termine pronto, es una catástrofe. La evolución de las reservas suele tener muchas razones distintas y no puede reducirse a un solo factor. Pero lo que sí puedo decir es que abril y mayo se están desarrollando de forma positiva para nosotros. La demanda está aumentando de manera perceptible. Mallorca reúne sencillamente muchas de las cosas que los clientes valoran: la cercanía, el clima fiable y la alta calidad que ofrecemos aquí.