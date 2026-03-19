El Govern modificará el reglamento del taxi vía presentación de enmiendas a la Ley Balear del Transporte en el Parlament

El Govern balear modificará el nuevo reglamento que regula el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Y lo hará en el Parlament vía emmiendas a la Ley Balear del Transporte, según se decidió ayer por la tarde.

Este cambio, como adelantó este diario, se justifica por el descontento que algunos aspectos del citado reglamento está generando entre los taxistas, y la celeridad con que se plantea aprobar se explica por las enmiendas que desde el PSIB se van a presentar en el Parlament para contentar al sector y la pretensión del Ejecutivo autonómico de ser él quien lidere esos cambios.

Desde las asociaciones de taxistas de Mallorca se apuntan dos aspectos en los que se quiere centrar el mencionado decreto ley. Uno es el de las condiciones para otorgar licencias de VTC y evitar un desembarco de plataformas como Uber y el segundo está relacionado con la fijación de un plazo de tres meses para que los taxistas que se jubilan transfieran sus licencias.

Lo que el sector reclama al Govern es que se condicione la concesión por su parte de licencias estatales de VTC (por delegación de competencias) a que el receptor de la misma garantice que el servicio que va a prestar tiene ese carácter estatal, es decir, que lo va a dar también en la península, con la posibilidad de retirarlas si se comprueba que no cumple ese requisito.

El segundo aspecto que se plantea modificar es la exigencia de que la licencia de un taxi se transfiera en un plazo máximo de tres meses desde el momento de la jubilación de su titular. Las asociaciones del taxi considera que este punto "nos lo colaron" con la aprobación del citado reglamento, y mientras que hay organizaciones del sector que piden ampliar ese tiempo a seis meses, pero con un primer año de moratoria (es decir, esa obligatoriedad se demora a año y medio en primera instancia), otras piden que ese plazo no exista, como sucedía hasta ahora. Además, se defiende que no tenga carácter retroactivo dado que hay licencias que llevan años explotándose por un familiar del titular ya jubilado o por un asalariado.