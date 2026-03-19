Els Calderers, la casa señorial que fascina a los visitantes de Mallorca

Son solo seis escalones, pero separan el aquí y ahora de un viaje en el tiempo a la vida de los nobles mallorquines de siglos anteriores. En cuanto los visitantes atraviesan el portal de arco de medio punto flanqueado por dos leones de piedra de la casa señorial de tres plantas de Els Calderers, sienten que entran en otro mundo. “Parece como si los dueños fueran a regresar en cualquier momento”, comenta entusiasmada la berlinesa Irene Zamzow, que visita a menudo el lugar con su marido porque aprecian mucho la exposición y el conjunto. Hoy han venido acompañados por tres miembros de su cooperativa cervecera de Bernau, y también Mario, Sabrina y Jörg se muestran encantados durante el recorrido por las salas. Lo que más les impresiona es la imponente bodega con techo abovedado, situada justo al lado de la capilla de la casa.

“Después de que el rey Jaume I conquistara Mallorca en 1229, repartió partes de la isla entre los siete caballeros catalanes que lo habían apoyado. Recibieron títulos nobiliarios y tierras”, explica José Marques durante una visita guiada por las dependencias. Este mallorquín de 63 años es amigo de la familia propietaria y ayuda a organizar el flujo de visitantes en la finca, que ya aparece mencionada por primera vez en documentos en 1285. Todavía en el siglo XIII, la familia noble Verí adquirió toda la posesión.

De bodega a explotación agrícola

Hasta comienzos del siglo XX, Els Calderers fue una finca vinícola. “Aquí producían un vino muy bueno”, cuenta Marques. “Pero a principios del siglo XX muchas cepas fueron destruidas por la plaga de la filoxera. Algunos viticultores, como mi abuelo Ferrer, trajeron entonces nuevas vides de Francia y las plantaron”. En Els Calderers, en cambio, decidieron pasarse al cultivo de cereales y almendros. De ello da testimonio el gran granero del primer piso. Allí se exponen variedades locales como trigo, maíz, habas, garbanzos y algarrobas en grandes depósitos de piedra, junto a herramientas agrícolas. Desde la terraza contigua, la vista se pierde sobre las amplias y verdes tierras de la finca. También se alcanzan a ver algunos cerdos negros mallorquines.

Els Calderers, la casa señorial que fascina a los visitantes de Mallorca / NELE BENDGENS

Un recorrido por la vida de la nobleza de siglos pasados

La visita estándar por el edificio principal comienza en el vestíbulo de la planta baja, conectado con el patio interior verde de la casa. Cuando hace buen tiempo, también se puede acceder a este espacio para admirar el antiguo pozo de agua potable, ya mencionado por el archiduque Luis Salvador de Austria-Toscana en su obra clásica Las Baleares. A continuación se pasa al amplio y luminoso salón de recepción, que da paso al primer salón con mobiliario mallorquín. Aquí también pueden verse los braseros, los tradicionales recipientes de carbón bajo las mesas. “Antes no había calefacción, hacía frío. Y también era peligroso, porque por la noche uno podía intoxicarse con dióxido de carbono si se quedaba en la misma habitación”, explica Marques. En una de las ventanas laterales de la sala abovedada se sienta la figura de una dama noble leyendo, vestida con un traje de seda del siglo XIX. Las paredes están adornadas con pinturas religiosas y paisajes del siglo XVIII.

Un museo decorado con amor por el detalle

A comienzos del siglo XX, la propiedad pasó a manos de la familia Juan de Sentmenat Morell. Una de sus hijas creó, junto con un decorador de interiores, el actual museo. “Desde entonces no se ha permitido cambiar nada en la exposición; todo un reto para la persona encargada de la limpieza”, dice José Marques. Y no cuesta imaginarlo, porque cada estancia que se visita está recreada con gran minuciosidad. Ahí está, por ejemplo, el imponente comedor del primer piso, donde la mesa está puesta con todo detalle para una reunión de 22 personas. El postre, dispuesto con tal realismo en la mesa auxiliar, invita casi a alargar la mano. También la cocina ofrece una imagen muy viva del día a día de la nobleza de entonces y, sobre todo, de su servidumbre.

Els Calderers, la casa señorial que fascina a los visitantes de Mallorca / NELE BENDGENS

Nobles y sirvientes bajo el mismo techo

En la finca llegaron a trabajar entre 18 y 20 empleados. “Algunos vivían aquí junto con la familia propietaria, como el capataz o la niñera. Otros venían cada día desde el pueblo para trabajar en los campos”, explica Marques. Fuera del edificio principal, otras escaleras conducen hacia la carpintería, la herrería, el matadero y también a los establos y corrales. El campo contiguo, con frondosos limoneros y naranjos, probablemente no sea solo hoy una parada muy popular para hacerse selfis.

“Conviene reservar tiempo suficiente para visitar Els Calderers”, aconseja Marques. En temporada alta llegan muchos grupos organizados, un 70 por ciento alemanes, para quienes la finca es solo una parada más del programa del día. “La gente siempre se queda decepcionada porque tiene que ir deprisa y no puede verlo todo”.

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En lugar de eso, recomienda hacer una pausa en el acogedor bar o en las grandes terrazas del recinto, donde se puede disfrutar de café (2,50 euros) con pastel mallorquín de almendra (3 euros), o de vino (2,50 euros) y pa amb oli con jamón, queso o sobrasada (6 euros).