Solo una de cada cuatro asignaturas de la UIB se imparte íntegramente en catalán

La UIB suspende en planificación lingüística. Así lo revela un informe elaborado por el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y Joves de Mallorca per la Llengua, que, tras un seguimiento directo de la actividad docente durante más de un curso académico, revela una gran distancia entre la lengua que se anuncia en las guías oficiales y la que realmente perciben los alumnos en las aulas.

El estudio, que ha analizado un total de 592 asignaturas de diferentes titulaciones de Grado, arroja conclusiones que las entidades califican de "preocupantes". Según la investigación, la institución sufre una "situación alarmante y estructural de minorización de la lengua propia dentro del ámbito universitario", poniendo en evidencia que el catalán pierde terreno de forma sistemática frente al castellano en el día a día académico. Uno de los puntos más críticos de la investigación es la falta de fiabilidad de las guías docentes, el documento oficial donde se planifica el idioma en el que se va a impartir cada materia. Aunque el catalán mantiene una presencia formal significativa en la planificación, la realidad es que -señalan- existe un "desajuste entre la lengua anunciada en las guías docentes y la lengua percibida por el alumnado".

Los datos son especialmente significativos cuando se analiza el cumplimiento estricto de lo prometido. En el caso de aquellas asignaturas que están planificadas para ser impartidas exclusivamente en catalán, el grado de cumplimiento es mayoritario, pero está lejos de ser pleno, matiza el informe. Los investigadores han detectado que en "aproximadamente una de cada cuatro asignaturas analizadas no se cumple el idioma establecido en la guía docente", lo que genera -consideran- "una desprotección de los derechos lingüísticos de los estudiantes que eligieron esa opción".

La docencia mixta

El informe pone el foco sobre una categoría que actúa como un 'cajón de sastre' y que, a menudo, sirve para diluir la presencia del catalán: la docencia mixta. Más de un tercio de las asignaturas analizadas se acogen a este modelo que combina catalán y castellano. Para las entidades autoras, esta modalidad "amplía la disponibilidad formal del catalán pero no garantiza necesariamente su utilización efectiva como lengua principal de impartición".

Desde el CJIB y las organizaciones estudiantiles se denuncia que la presencia del castellano en estas asignaturas no es una cuestión neutra, sino que implica "la vulneración del derecho del alumnado a formarse íntegramente en catalán". El estudio sostiene que, dado que el alumnado que se matricula en estas opciones tiene capacidad demostrada para entender el idioma, el hecho de que no se impartan íntegramente en catalán supone una barrera innecesaria que impide reforzar la percepción del catalán como una lengua "plenamente válida y prestigiosa en el ámbito universitario".

Menos de una décima parte de las asignaturas de Ciencias de la Salud se pueden cursar en catalán

Ciencias de la Salud

Si los datos generales son motivo de alarma para los autores, el análisis por ramas de conocimiento revela desigualdades destacables. Según señalan, existe un desequilibrio flagrante entre disciplinas que deja a ciertas facultades en una situación de marginalidad respecto a la lengua de las islas. El caso más paradigmático es el de la rama de Ciencias de la Salud, donde el catalán es testimonial. En este ámbito, los datos son claros: "menos de una décima parte de las asignaturas se pueden cursar en catalán". Esta realidad supone que la presencia del catalán en estas carreras sea "prácticamente inexistente", lo que para los denunciantes evidencia una falta clara de compromiso institucional con la normalización lingüística en áreas clave de la sociedad.

La política lingüística de la UIB se asienta sobre el principio de que el catalán es la lengua propia de la institución y debe ser la habitual en la vida universitaria, sostienen los autores. Sin embargo, el estudio sugiere que el actual Reglamento de usos lingüísticos y el Plan de Lenguas 2021-2025 no han logrado conciliar los objetivos de normalización con la práctica real en las aulas.

Ante este escenario, las entidades exigen a la UIB un cambio de rumbo inmediato que pase por reforzar los "mecanismos de seguimiento y garantía de la lengua de impartición anunciada". El informe concluye que la universidad no puede limitarse a ser un espectador de la minorización lingüística, sino que debe actuar como un "espacio de referencia" para evitar que se sigan reproduciendo "dinámicas de subordinación que ponen en riesgo el futuro de la lengua propia entre las nuevas generaciones".