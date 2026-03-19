Los constructores temen que las viviendas públicas proyectadas en Baleares no se harán por la guerra de Irán

La patronal de construcción de Baleares teme que la inestabilidad política internacional derivada del conflicto de Oriente Medio pone en peligro los proyectos para construir de vivienda pública, impulsados por el Govern, en el plan que se está llevando a cabo desde la administración autonómica para hacer frente a la crisis habitacional que padecen las islas. Los constructores se están preparando para afrontar un aumento de precios de manera inmediata si la guerra de Irán se mantiene en el tiempo, ya que en apenas unos días el valor del combustible, básico en esta industria, ha aumentado un 40 por ciento. La subida también se ha extendido a la energía.

Estos augurios tan negativos los han anunciado esta mañana los responsables de la Asociación de Constructores de Baleares, que han advertido de que, si esta inestabilidad se mantiene, el proyecto que está preparando el IBAVI para construir 1.213 nuevas viviendas de protección oficial, que tendría que iniciarse este mismo año, no pueda ni siquiera comenzar porque los precios inicialmente calculados por el coste de la obra, nada tienen que ver con el valor actual de los materiales.

Climent Olives, el presidente de la patronal, explicó que el aumento del precio del transporte arrastra subidas inmediatas en el traslado logístico de los materiales de construcción que llegan a las islas. El combustible habitual que utilizan las máquinas que se emplean en las obras también ha subido entre un 20 y un 40 por ciento, por lo que el efecto arrastre en el aumento del presupuesto de construcción va a ser inmediato.

Olives explicó que los presupuestos que reciben los constructores para calcular el precio de los materiales solo tienen una validez de un día, ya que se teme un encarecimiento inmediato parecido al que se produjo hace cuatro años al iniciarse la guerra de Ucrania, que fue de alrededor de un 35%. Esta subida se mantiene en estos momentos, por lo que la patronal no descarta que el conflicto de Irán también provoque un porcentaje de encarecimiento muy parecido, que se situaría entre el 30 y el 40 por ciento.

La patronal, que esta mañana mantendrá una reunión con el Govern para analizar la situación, exige a las administraciones que de manera inmediata incluyan en los contratos una cláusula de revisión de precios, tal como permite la ley, que afecte tanto a los materiales de la obra como la energía que se precisa durante la construcción. La propuesta es que esta cláusula se aplique en obras públicas con una duración superior a un año. Olives señaló que el sector se muestra especialmente preocupado por la próxima licitación de vivienda pública, que en el caso de que no se incluya esta revisión en las licitaciones, la mayoría de estos proyectos quedarán desiertos porque a los constructores no les saldrá rentable realizar estas obras. Este escenario ya se produjo tras la crisis de Ucrania, que provocó que muchas empresas renunciaran a continuar las obras, porque muchas administraciones se negaron a asumir el incremento del presupuesto por el aumento del precio de los materiales. Hay varias empresas, según se ha señalado hoy, que todavía pleitean en los tribunales para que las administraciones les abonen el sobreprecio que tuvieron que asumir.

Clausula de revisión de precios

Los constructores exigen que sea el Govern el que acepte la cláusula de revisión de precio, pero también piden que esta propuesta se extienda al Gobierno Central en las obras públicas que proyecta en Baleares. En el caso de que se aceptara, quedaría eliminada la denominada ley de desindexación y se volvería al modelo de contratación pública anterior a 2015, donde se aplicaba un mecanismo de estabilización de los contratos que contemplaba de una manera real el precio de los materiales y de la energía consumida. En el caso de obras privadas, que también son muy importantes en el sector, se propone que los contratos incluyan una cláusula que debe ser aceptada por la constructora y por el cliente.

Los representantes del sector también han incidido en que el conflicto de Irán empeora la dificultad que ya existe en Baleares para construir viviendas a un precio asequible, que supondría un alivio para la población que tiene muchos problemas para acceder a una casa. El problema ya existente de falta de suelo, se añadiría ahora el sobrecoste de la construcción que está arrastrando el conflicto de Oriente. Un dato importante es que los precios actuales de construcción son de más de un 30% con respecto a los niveles de antes de que se declarara la pandemia sanitaria.

Las constructoras no están pagando a día de hoy más dinero por los materiales, porque de momento compran los que están almacenados. Sin embargo, en los próximos días esta situación, si continúa el conflicto internacional, va a cambiar. Si las fábricas tienen que asumir un aumento del 40 por ciento por el combustible y por la energía que necesitan, de manera automática tendrán que repercutir la subida en el precio de sus productos. A ello hay que añadir que el transporte a Baleares también va a ser más caro, ya que de hecho las navieras ya están subiendo sus precios en más de un diez por ciento.

Los responsables de la patronal han señalado que hasta hace dos semanas, es decir, antes del ataque a Irán, la situación del sector en Baleares era muy positiva. Sin embargo, el nuevo escenario que afronta la construcción se va a complicado si este conflicto se prolonga durante mucho tiempo y ello obligará a las empresas a replantearse los futuros proyectos en los que están trabajando.