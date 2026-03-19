El Consell de Mallorca reabre el próximo lunes la bolsa de alquiler vacacional con 1.069 plazas

El Consell de Mallorca pondrá en marcha el próximo lunes la bolsa temporal de plazas turísticas, que tras dos intentos fallidos finalmente se convocará con un total de 1.069 plazas. Tal y como publica este jueves el Bulletí Oficial de les Illes Baleares (BOIB), las solicitudes podrán cursarse desde el 23 de marzo a las 9:00 horas hasta el próximo 10 de marzo a las 9:59 horas.

La junta rectora del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) aprobaba el pasado miércoles la convocatoria de la bolsa temporal de plazas turísticas de alquiler vacacional, en cumplimiento del decreto aprobado por el Govern. Esta convocatoria, según indicó en un comunicado la institución insular, no supone en ningún caso la creación de nuevas plazas turísticas, puesto que la integran exclusivamente las bajas producidas en la última convocatoria y las registradas durante los últimos meses. El objetivo es reactivar el sistema de rotación de plazas previsto por la legislación turística vigente.

La principal novedad es la incorporación de un nuevo sistema de adjudicación que garantice los principios de seguridad jurídica, igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia. Por este motivo, se ha establecido un sistema de asignación de un número de orden de tramitación y adjudicación mediante un sorteo público ante fedatario, que en este caso será el secretario general del Consell de Mallorca o la persona que lo sustituya.

Este sorteo será público y, para reforzar la transparencia del proceso, se retransmitirá a través de los canales institucionales del Consell de Mallorca.

Medida Excepcional

Otra de las novedades es la creación de una lista de espera con una vigencia de seis meses. Durante este periodo se podrán adjudicar las plazas que se incorporen a la bolsa temporal a consecuencia de bajas.

El número de plazas que se puedan añadir a las inicialmente disponibles es incierto, puesto que dependerá de las bajas efectivas que se registren durante este plazo.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, destacó que esta medida excepcional responde a la necesidad de desbloquear una situación anómala que mantenía parado el sistema de rotación de plazas establecido por la normativa turística vigente.